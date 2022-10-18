«Будет действовать как в Сирии»: Зачем Суровикин эвакуирует население Херсона

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Новости Украины

Сегодняшний анонс в Госдуме массовой эвакуации населения Херсона получил продолжение вечером – командующий СВО Сергей Суровикин впервые дал интервью журналистам и не исключил «принятия непростых решений» по судьбе города.

Генерал упомянул разрушение мостов через Днепр, на что делала ставку украинская сторона, рассчитывая, что река отрежет российскую группировку на Правобережье в Херсоне от снабжения.

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«На данном направлении сложилась непростая ситуация. Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона. Попаданиями реактивных снарядов «Хаймарс» повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В результате, в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением. Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням. Натовское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами – как в самих ВСУ, так и среди мирного населения.

У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.

Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения. В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому, прежде всего, российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся Правительством России программе переселения.

Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации.

Повторяю, – она уже на сегодняшний день весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих.

Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – сказал Суровикин.

В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо также выступил с заявлением о том, что украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления, а также об опасности поражения плотины Каховской ГЭС.

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», – сказал Сальдо.

Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский объясняет, в чем сложность военной обстановки под Херсоном.

«Ещё до назначения Сергея Суровикина командующим СВО поступала тревожная информация о некоторых настроениях в среде военного командования Херсонской группировки по поводу Херсона и всей подконтрольной нам Правобережной стороны. Потребовалось вмешательство политического руководства, чтобы пресечь эти «настроения» и разъяснить недопустимость «непопулярных решений». Но сами по себе такие настроения не возникают – всё имеет предпосылки. Снабжение группировки через Днепр очень затруднительно, противник нависает и с использованием натовского ресурса эффективно бьёт по важным узлам, создавая управленческие трудности».

Теперь главная интрига – означают ли слова Суровикина о «непростых решениях» готовность к сдаче Херсона по примеру городов в Харьковской области?

«Что будет с Херсоном? Покажет обстановка. Территорию всегда можно вернуть, погибших солдат – никогда. Стоять насмерть – да, это вариант, но подходит ли он нам сейчас?» – комментирует военкор Александр Сладков.

Кстати, сам Суровикин в интервью упомянул о задаче беречь русских солдат.

«Украинский режим стремится прорвать нашу оборону. Для этого ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки… Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. У нас иная стратегия. Об этом уже говорил Верховный Главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично «перемалываем» наступающего противника», – сказал генерал.

Александр Сладков полагает, что в обороне Херсона многое будет зависеть от строительства инженерных укреплений, которые отсутствовали в Харьковской области и Красном Лимане.

«Если город будет превращен в крепость, он не будет сдан», – сказал Сладков.

По его мнению, главной проблемой остается разрушение мостов через Днепр и затруднение снабжения группировки.

«Днепр является естественной преградой, мы можем быть прижаты к реке на этом направлении, что может послужить серьезным затруднением в обеспечении крепости».

Военкор Анна Долгарёва, ссылаясь на свои источники в Херсоне, сообщает следующее:

«Хорошая новость: Херсон не сдадут. Плохая новость: с высокими шансами ВСУ сильно продвинутся на этом направлении. Практически до самого Херсона… Солдатам на фронте нужна броня, аптечки, тепловизоры… Нам в тылу нужны крепкие нервы, витаминки с магнием и молиться», – пишет Долгарёва в своём тг-канале.

Канал военкора Семёна Пегова прогнозирует, что в Херсоне «не будет самого страшного – бегства. А, значит, начинаются шахматы, а не «Чапаев».

Обозреватель Борис Рожин призвал мирное население отнестись к опасности обстрелов со всей серьёзностью.

«Судя по информационному фону, в ближайшие дни в Херсонской области начнется жесткий замес, с массированными прилетами по Херсону, Бериславу, Николаеву и н.п. поменьше. Гражданским следует либо эвакуироваться, либо же озаботиться вопросами личной безопасности (бомбоубежища, подвалы и т.п.), а также запасом необходимого на случай серьезных разрушений социально-экономической инфраструктуры», – предостерёг Рожин.

Публицист Ольгерд Семенов считает, что эвакуация нужна Суровикину для повторения опыта боевых действий в Сирии.

«Для тех, кто пишет, что все пропало. Суровикин готовится делать ровным счётом то, что делал в Сирии: Эвакуация мирного населения, затем авиация с артой, затем зачистка террористов», – считает автор.

Примечательно, что в отступление от Херсона не верят и на стороне противника. Украинский тележурналист Андрей Цаплиенко (сексот СБУ, принимал участие в допросах политзаключенных), сообщает в своем блоге, что ВС РФ не только не собираются сдавать город, но и наоборот, стягивают силы – личный состав и технику.

Что касается возможного удара по Каховской ГЭС, экономист Иван Лизан уже расписал последствия:

«1.Все населённые пункты ниже по течению Днепра либо смоет, либо затопит, включая Херсон и Голую Пристань. Территория станет непригодной для жизни даже после того, как вода сойдёт из-за уничтожения инфраструктуры. 2.Северо-Крымский канал опустеет, так как вода в него поступает из Каховского водохранилища в районе н.п. Таврийск выше плотины Каховской ГЭС. Крым вновь останется без воды. 3.Запорожская АЭС останется без воды для охлаждения – рядом с ней нет градирен, вода для охлаждения берётся из Днепра. Станция будет остановлена на неопределённо долгий срок. Резко возрастёт риск ядерных инцидентов. 4.Днепр выше плотины Каховской ГЭС обмелеет, после заморозков появится возможность для переброски техники. 5.Россия потеряет доступ к правому берегу Днепра, снабжение группировки ВС РФ станет крайне тяжёлой задачей. 6.Экосистеме области будет нанесён колоссальный ущерб. 7.Экономический ущерб будет фантастическим, на восстановление ущерба уйдут десятилетия и миллиарды рублей», – проанализировал в своём тг-канале Лизан.

Так или иначе, но комментаторам не стоит торопиться драматизировать ситуацию, считает военкор Марина Ахмедова, член Совета по правам человека при президенте РФ.

«Уже летят заметки – «Почему Херсон нельзя сдавать?», «Что будет, если сдать Херсон?!». Давайте подождём. Я не услышала в интервью анонсирования новых смертей. Я услышала, что предстоят тяжёлые бои за город, и они будут страшными, и мы – гражданские – должны быть морально готовы быть опорой нашим военным, а не причитать так, будто что-то страшное уже произошло», – пишет Ахмедова.

А экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов напоминает, что в ближайшие часы на Украине продолжатся удары по объектам инфраструктуры.

«Сегодня ночью, завтра утром, днём и далее – операция «Герань» продолжится. Будут задействованы и другие цветы. Одаривать букетами будем на всех направлениях – вплоть до окончательного закрытия проекта «Украина». Запрягали долго, наконец-то поехали. Будем давить гадов по всем фронтам», – прогнозирует Долгов.