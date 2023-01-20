Будапешт потребовал от Киева прекратить «зверства» против венгров на Закарпатье

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В МИД Венгрии потребовали от властей Украины прекратить «зверства» против этнических венгров на Закарпатье, «недопустимые» для страны, стремящейся в ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер в социальных сетях выступил с призывами к украинскому правительству. В своем посте он сослался на новость в венгерском издании Index о том, что украинская полиция сняла венгерские флаги с нескольких государственных учреждений в Закарпатье. Там они вывешивались наравне с украинскими в некоторых городах, где венгры составляют большинство. До поры до времени Киев смотрел на такую практику сквозь пальцы, но все поменялось после потери Крыма. К слову, в Крыму подобная практика в украинские времена была недопустима – СБУ никогда не позволила бы вешать наряду с флагом Украины и российский триколор на какое-нибудь админздание. Для венгров же делалось исключение в рамках заигрывания с ЕС.

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«Директор средней школы имени Ференца Ракоци в одночасье получил увольнение без объяснения причин. Венгерские национальные флаги также были сняты с государственных учреждений нескольких венгерских сел и городах Мукачевского района на Закарпатье», – написал венгерский дипломат 19 января.

В связи со всем вышесказанным Менцер заявил, что такие действия, «направленные против венгров», являются неприемлемыми. Он отметил, что такие инциденты были замечены только в Мукачево и выразил надежду, что они не повторятся в других частях Закарпатья.

«Призываем местных лидеров немедленно прекратить зверства против венгров! Призываем национальных лидеров Украины незамедлительно сделать все возможное для отмены антивенгерских решений и восстановления прежнего статуса. Мы ожидаем, что украинские лидеры сделают все возможное для сохранения стабильности на Закарпатье, несмотря на войну», – написал Менцер.

Также, по его словам, если Украина хочет стать членом Евросоюза, «постоянная и систематические травля и лишение прав национального сообщества» недопустимы.

Стоит отметить, что в тот же день польская радиостанция RMF со ссылкой на источник сообщила, что Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом седьмого пакета европейской поддержки на приобретение вооружения для Украины. Речь идет о сумме полмиллиарда евро из так называемого Европейского фонда мира. По информации радиостанции, страны ЕС продолжат оказывать давление на Будапешт в понедельник во время встречи глав МИД. В случае, если Венгрия продолжит протестовать, в Брюсселе намерены добиться утверждения транша без её участия.

Как сообщал «ПолитНавигатор», по мнению британского издания The Financial Times, многие венгры питают глубокое недоверие к Украине.