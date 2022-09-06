«Будем действовать жёстко, без игрушек в демократию» – Огрызко о «деоккупации» Крыма

Киевские власти начали вбрасывать в информпространство тему грядущего «возвращения» Крыма в состав Украины, публикуя обращения к крымчанам с призывом «готовиться к деоккупации».

Соответствующую методичку опубликовало фейковое «представительство президента Украины в АРК», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В числе прочих там такие рекомендации:

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призвал крымчан отнестись к инициативам «со всей серьёзностью».

«Те люди, которые приехали после его незаконной оккупации в 2014-м году понимают, что им там нечего делать. Именно для этих людей информация, которую им передаёт Украина по разным каналам, должна быть очень серьёзным предупреждением, что «вас тут не ждали», «вы тут не прошенные гости». Вы будете отсюда депортированы, безотносительно того, есть ли у вас какое-то имущество или купили вы какой-то участок земли, или прописались, или не прописались – это не имеет значения. Вы незаконно перешли украинскую границу, поэтому вы попадаете под депортацию, причём все вместе.

И что там говорят о 800 тысячах или миллионе, это будет или 800 тысяч, или миллион. С этим у нас никаких проблем не будет. Поэтому для них такие информационные вбросы, я думаю, очень тревожные. Это же понимают в Москве, что тут Украина в демократию ни с кем играться не будет, а будет действовать чётко и жёстко», – угрожал Огрызко.