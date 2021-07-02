«Будем наблюдать» – во Львове скупо похвалили ультранационализм Зеленского

02.07.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский для грядущих выборов пытается уверить электорат в том, что он ультранационалист, поскольку данный электорат – последняя соломинка, за которую цепляется украинский лидер.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил главный редактор львовской газеты «Ратуша» Николай Савельев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что попытка Зеленского стать маленьким Порошенко – это попытка привлечь новый электорат на будущие выборы: «Смотрите, вы не верили, что я ультранационалист, а кто до меня такое говорил?». Тут сложно что-то возразить, потому что до Зеленского никто чего-то подобного не делал.

Насколько он искренний, покажет жизнь, покажут события ближайшего времени, покажут его визиты к Байдену и Меркель, и тогда мы увидим, какая была цель и её реализация», – сказал Савельев.

Также глава Тернопольского областного совета Михаил Головко заявил, что Зеленский боится уйти от националистической риторики.

«Мы видим такую трансформацию с предыдущим президентом Порошенко, мы видим такую трансформацию с Зеленским, мы понимаем, что он боится, если он начинает отходить от национальной тематики и риторики, общество это не воспримет, и это может стать для него крахом. Я считаю, что мы должны сформировать такие условия, чтобы никаким политикам даже не думалось стать президентом – не государственником и не националистом. Это наше ключевое задание», – подчеркнул Головко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что если на следующие выборы президента Украины выйдет любой новый кандидат, не из числа тех политиков, которых уже хорошо знают избиратели, то нынешний президент Владимир Зеленский проиграет ему с двукратным отрывом.