«Будем поить маленьких детей» – Зе-Рада упорно проталкивает легализацию конопли

13.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент провалил голосование и направил на доработку законопроект о легализации «медицинского каннабиса».

Это произошло в ходе внеочередного заседания Верховной рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект представила депутат от «Голоса» Ольга Стефанишина. Она принесла на трибуну флакончик из-под «лекарства» из конопли, рассказала историю о больной эпилепсией четырёхлетней Софии, которую поили раствором из «травы», и заявила, что речь идёт о специальном конопляном масле, которое будут употреблять больные онкологией, эпилепсией и другими заболеваниями. В том числе и маленькие дети.

«Это законопроект, который поможет многим пациентам нормально жить на Украине. Более 60 стран мира легализовали медицинский каннабис – Израиль, Франция, Германия, Австрия, и многие другие», – сказала она.

Депутат Николай Княжицкий возмутился, что после принятия этого закона легально выращивать коноплю на Украине сможет чуть ли не любое предприятие.

«Позвоните любому главному врачу, он вам скажет – а почему мы не можем их купить? У нас куча лекарств с наркотическими средствами, а мы не лицензируем с содержанием каннабиса. Потому что кто-то хочет выращивать коноплю на Украине. Можно её выращивать на Украине. Но тут есть одна проблема. Получить лицензию на выращивание может любая лаборатория, которая стоит на любом заводе. Посмотрите, сколько у нас табачных и алкогольных фабрик, которые выпускают «левую» продукцию. Где в этом законопроекте контроль за тем, кто и сколько выращивает конопли, и с какой целью?» – возмутился он.

После чего в ходе голосования законопроект поддержали 184 депутата из необходимых 226 голосов. Документ не был принят.

В результате, после череды голосований, спикеру Рады Дмитрию Разумкову удалось добиться того, что законопроект не отклонили полностью – его направили на доработку. Такую инициативу поддержали уже 240 депутатов.