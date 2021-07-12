12.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина
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В Раде рассмотрят законопроект о легализации наркотиков

Новости УкраиныУкраинский парламент на ближайшем внеочередном заседании рассмотрит законопроект о легализации некоторых видов наркотиков. Об...

Украинский парламент на ближайшем внеочередном заседании рассмотрит законопроект о легализации некоторых видов наркотиков.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил глава фракции «Голос» Ярослав Железняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я благодарен, что на внеочередном заседании будет законопроект №5596. Это законопроект о медицинском каннабисе. Я очень прошу всех коллег, которые хотят ради политических баллов манипулировать этим вопросом, найти пять минут и позвонить людям, которые страдают от болей, от онкозаболеваний, эпилепсии и других. И спросить у них, можем ли мы, политики, спекулировать этим вопросом. И очень прошу выучить этот закон и поддержать его в первом чтении», – сказал депутат.



Напомним, ранее российский либерал Станислав Белковский публично выступил с рекламой легализации наркотиков, обещая за такой шаг «огромные экономические и политические дивиденды».

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