«Будем продолжать работать» – Путин об ответе на нарушение «красных линий»

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Начало СВО и регулярные удары по военным и инфраструктурным целям на территории Украины является ответом Москвы на нарушение российских «красных линий».

Об этом в ходе встречи с военными корреспондентами заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В зоне СВО мы воюем не только с киевским режимом, но и с коллективным Западом. Страны Запада постоянно нарушают и сдвигают наши «красные линии». Мы же выражаем озабоченности, говорим о недопустимости таких действий, но реальных ответов нет. Получается, мы и дальше будем сдвигать «красные линии»?», – поинтересовались на встрече.

«А начало Специальной военной операции – это разве не ответ на преодоление этих линий? Это первое, самое главное. Мы ведь много раз говорили – не надо этого делать, мы готовы к переговорам. А в конечном итоге они нас подвигли к тому, чтобы войну, которую они начали в 2014 году, мы попытались прекратить вооружённым способом. Когда нам всё время говорят, что «Путин – агрессор» – нет! Это они агрессоры, они начали эту войну. А мы пытаемся её прекратить. Но вынуждены делать это с помощью «Вооружённых сил». Разве это не ответ на преодоление каких-то «красных линий?», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что российская армия будет продолжать избирательную работу.

«Может быть, не всё у нас проходит в СМИ, хотя стесняться здесь нечего, но тоже видно, когда наносятся удары по всей энергосистеме Украины. Это разве не ответ. А фактически уничтожение ГУР Украины под Киевом – разве это не ответ? Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать как эти придурки, которые лупят по жилым кварталам, будем продолжать избирательно отвечать», – добавил президент.