«Будем умирать, но зерно у русских не купим»: Запад угрожает миру голодом

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Новости Украины

Запад не оставляет попыток усугубить положение РФ, рискуя спровоцировать голод не только в Африке, но и в Европе.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «PolitWera» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркивает, что Украина, несмотря на множество способов экспорта зерновых культур, умышленно срывает поставки. При этом, помимо Киева, Европа тоже видит в складывающейся ситуации личный интерес.

Он отметил, что Киев не соглашается на разминирование портов.

«То говорили: «Мы не верим русским. Разминируем и они ворвутся в Одессу». Потом: «Мы хотим ракеты дальнего радиуса действия». Очень трудно их позицию отследить, потому что Зеленский говорит одно, через несколько часов Кулеба – другое, из администрации украинского президента приходит какая-то третья версия. Понятно, что они [Запад и Украина] срочно ищут варианты, чтобы использовать [положение] в своих целях. Турция хочет заработать. Украина – тоже что-то хочет получить, больше санкций против России или действительно – ракеты. Но они тоже напоминают Европе о том, что нельзя относиться к Украине так снисходительно», – рассуждает Алабужин.

Эксперт отметил, что Европа, в убыток себе, прилагает все усилия для того, чтобы организовать продовольственный кризис в странах Африки и переложить ответственность на РФ.

«Европе особенно зерно украинское не нужно. Они сами экспортеры. Правда, этот сезон может быть не очень удачным из-за засушливой зимы, сухой весны. Какой будет урожай – непонятно. Они сейчас пытаются эту карту разыграть в разговоре с Африкой, что «Мы ваши главные защитники», «Мы будем давить на Россию, чтобы у вас было зерно». Верят ли африканцы – непонятно. Президент Сенегала, что является одновременно руководителем Африканского союза, приезжал к Путину лично и вышел более или менее спокойный, как он сказал», – поясняет Алабужин.

Он убежден, что поставляемое зерно из ЛНР и Мелитополя так же, как и российское, попадет под санкционные ограничения Запада.

«Луганское зерно будет куда-то экспортироваться. Была информация, что американцы призвали всех не покупать зерно, которое «Россия украла на Украине». Думаю, что и луганское войдет, мелитопольское точно. С одной стороны: «Ужас, наступает голод! Давайте все сейчас соберемся и будем решать этот вопрос». С другой стороны: «Там есть плохое зерно, которое ни в коем случае, покупать не нужно. Даже, если будете умирать от голода, зерно из ЛНР покупать не нужно!». Но знаете, и сейчас поток идет. Мы направили груз зерна в Сирию. Запад тоже поднял шум: «Диктатору зерно направляют, а хорошие африканские страны будут страдать». Поток идет. Поток отдельно, политика отдельно. Пересекаться будут иногда и то, не полностью. Будет отдельно существовать нарратив, будет отдельно существовать поток зерна», – добавил аналитик.