«Будем уничтожены»: ДНР категорически против возврата в состав Украины

Новости Украины

В случае возвращения в состав Украины Донецкую и Луганскую народные республики ждет геноцид и этнические чистки.

Об этом в эфире телеканала «RT» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пушилина, украинское руководство в своих планах не видит позитивного для граждан ЛДНР сценария.

«Зеленский и его команда или его соучастники преступлений, наверное, правильнее так, по сути, демонстрируют, что будет ужасно плохо, если ситуация как-то пойдет по пути того, что мы будем вынуждены при каких-то обстоятельствах, это пока я говорю очень гипотетически, вернуться на Украину. Мы будем уничтожены. Здесь простой, понятный, контролируемый в переговорном процессе, в «Нормандском формате» обмен пленными не может дойти до логического завершения – представляете, что было бы с нами, если бы пошло по их сценарию?», – сказал глава республики.

«То есть вы верните нам границу, мы сами проведем выборы, мы сами договоримся, сами все урегулируем. Послушайте, это этнические чистки, геноцид, концлагеря. Они же об этом даже открыто говорили. Никакой здравомыслящий житель Донецкой или Луганской народной республики не может без какого-то ужаса представлять, что будет, если просто попасть в ту реальность, которую рисует перед собой нынешняя киевская власть», – заявил Пушилин.