«Будет бунт на радость русским» – Кривонос о снятии с должности Залужного

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зе-власти должны опомниться и остановить конфликт с главкомом ВСУ Валерием Залужным, поскольку за него на улицы выйдет масса закалённых в боях и вооружённых до зубов украинцев.

Об этом в эфире канала «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Власть сама создала этот конфликт. Почему-то они себе накрутили, что рейтинги военных руководителей выше, чем политиков. Так это же прекрасно, значит военные находятся на своём месте. Однако кого-то понемногу начало душить такое существо под названием «украинская жаба зависти». И когда постучали в двери на Банковой, открыли, жаба давай душить всех, кого ни попадя, и все они подумали: ого, это большая проблема. И давай Залужному пилить ножки стула, на котором он сидит, и формировать из него образ врага. Они его рассматривают как сильную угрозу. Однако, как показывает опыт, как раз выталкивание военных с их круга выполнения своих обязанностей и подталкивает их к походу в политику. Угроза [что Залужного уберут] достаточно высокая, она никуда не делась. Просто ищут повод. И меня в определённых моментах пугает, кого они рассматривают на эту должность (глава ГУР Украины Буданов – ред.)», – ометил Кривонос.

Он добавил, что проведённая таким образом смена Залужного может привести государство к катастрофическим последствиям.

«Менять сейчас Залужного – это может стать ситуацией, которая может пойти не на пользу государства, в масштабах государства. Кацапы мечтают о таких вещах. Они понимают, какая ситуация на Украине может расшатать. Это как раз подрыв доверия к государству. Они думаю, что они сменят, но определённая часть населения может проявить себя достаточно агрессивно. Почему-то власть уверена, что всех они могут посадить в кутузки, и закупленные автозаки решат проблемы. Напомню, что огромное количество людей в этом государстве прошло боевую обкатку, и то количество оружия, которое неофициально гуляет по рукам – оно просто зашкаливает. Поэтому чего-чего мне бы не хотелось, так это – чтобы начались разборки внутри государства», – предупредил генерал.