«Будет другая карта мира»: в Киеве увидели новый военный блок вокруг РФ

13.01.2022  17:42 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Индия, Китай, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В ближайшее время на базе ОДКБ и ШОС может быть создан новый глобальный военный блок, в который войдут такие страны, как Индия и Китай.

Об этом в эфире в эфире телеканала «UkrLive» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшее время на базе ОДКБ и ШОС может быть создан новый глобальный военный...

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«В отличие от событий 2007 и 2010 годов, сейчас есть реальные предпосылки для создания ещё одного глобального блока. Это не ОДКБ и не ШОС, а что-то третье, что может быть создано на этой основе», – сказал Ермолаев.

По его мнению, влияние нового военного блока может распространяться даже на Африку и Латинскую Америку, что полностью перекроит существующую карту мира.

«Но в случае появления блока, в который входят Россия, Китай, Иран, возможно даже Индия, интересы и возможности которых распространяются и на Африку, и на Латинскую Америку, где тоже могут возникать союзники. Это совсем другая карта мира», – резюмировал политолог.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что после введения миротворцев ОДКБ в Казахстан и выполнения поставленных задач эта организация может пополниться новыми участниками.



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