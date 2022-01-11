В Киеве опасаются, что после Казахстана к ОДКБ присоединится Китай

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Новости Украины

После введения миротворцев ОДКБ в Казахстан и выполнения поставленных задач ряд эта организация может пополниться новыми участниками.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Введение войск ОДКБ – это был символ, сигнал поддержки Токаева. Потому что возникала дилемма: а кого поддерживает Россия? Окружение Назарбаева, которое, скорее всего, вошло в конфликт с Токаевым, или окружение Токаева и самого Токаева? Россия поддерживает или не поддерживает насильственную смену власти? Ещё два-три дня такой ситуации, и Токаев упал бы. Он бы не смог удержать власть.», – сказал Бортник.

«И ответ на этот вопрос Россия дала. Введение войск ОДКБ, параллельно включая в этот процесс других партнёров по ОДКБ. И показывая всему миру, прежде всего Китаю, что ОДКБ может играть очень важную роль для сохранения стабильности власти членов этой организации», – добавил эксперт.

Он не исключает, что теперь к ОДКБ присоединится Китай.

«Напомню вам, что буквально месяц назад Си Цзинпинь в разговоре с Путиным заявил, что Китай рассматривает возможность участия в качестве наблюдателя в этой организации. Возможно, таким образом формируется новое ОДКБ. Представьте, что к нему присоединился Китай. Это далёкое будущее, но мы увидели, что это не бумажный стикер – эта организация способна выполнять роль внутреннего стабилизатора», – подчеркнул политолог.

«И роль этой организации будет очень привлекательной для многих элит во всём мире – особенно тех, кто находится под внешним давлением или имеет явную угрозу цветных революций, бунтов, переворотов на своей территории», – резюмировал Бортник.

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