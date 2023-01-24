«Будет как с Крымом» – киевский нацист рассказал, что Россия уготовила освобождённой Украине

Вадим Москаленко.  
24.01.2023 08:45
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Для окончательной победы украинской армии необходимо разгромить всю группировку российских войск и захватить Донбасс с Крымом.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик нацбата «Свободная Украина» Андрей Тетерук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для окончательной победы украинской армии необходимо разгромить всю группировку российских войск и захватить Донбасс...

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«Чтобы стать страной-победителем, нам необходима наступательная операция, которая разгромит российскую группировку войск, и выбросить их прочь за границы государственной границы», – сказал Тетерук.

Нацист отметил, что Россия уготовила всей Украине судьбу Крыма.

«Того же пытается добиться и Россия. Потому что понимает, что для неё критически важно иметь контроль над всей территорией Украины, установить здесь какое-то марионеточное управление, и заявить свои безоговорочные права на территорию Украины.

Точно так же, как они уже незаконно оккупировали территорию полуострова Крым, и ещё четырёх областей Украины – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Чтобы выйти с этой ситуации, Украине нужны резервы, которые бы позволили начать наступательную операцию», – добавил он.

Напомним, несмотря на СВО, Россия уже планирует построить четырёхполосную автотрассу из Симферополя в Ростов, через Херсонскую и Запорожскую области.

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