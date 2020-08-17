«Будет хуже, чем в Венесуэле» – политолог о перспективах Лукашенко

17.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне с треском проигранной информационной капании сам запутал историю вокруг выборов до такой степени, что уже невозможно отыграть ситуацию назад.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белоруссии есть «традиционные причины» для революции. Пожалуйста: нет никакой коррупции, нет никаких олигархов, нет плохих дорог, нет пенсионных реформ и т.д. Нет этих проблем как таковых. Точно так же, как проблемы с преступностью, с рейдерством, с кучей разных вещей, с социалкой. Нет нищеты там такой, потому что стараются все уравновесить.

Вопрос в другом, что он просто, как в поговорке сказано – пропустил коготок – вся птичка пропала – пустил всевозможные интернет-каналы, пустил СМИ, пустил НКО всевозможные польские у себя, все эти фонды Аденауэра у себя работать – всё конец тебе!» – заявил эксперт.

«Это паутина. Это муха думает, что если она мимо паутины пролетела и у нее крылышко задело, сейчас она помахает крылышками, паутину порвет и улетит. И кажется, что это мелочь и ерунда, но она всё больше и больше запутывается, и мы видим, как Лукашенко ещё больше запутался в этой истории на выборах.

То он этих «вагнеровцев» поймал, хотя это просто разводка была украинская, то он наши банки арестовывал, непонятно что делал, и он до сих пор не может понять, что с ним происходит», – добавил Матвейчев.

«В лучшем случае – если он вытянет эту ситуацию на венесуэльский вариант, и будет, как у Мадуро с Гуайдо, целый год будут стоять друг напротив друга и всё. А так – всё клонится к тому, что будет хуже», – спрогнозировал политолог.