«Будет круче Вьетнама» – замглавы МИД Украины о контранступлении ВСУ

Вадим Москаленко.  
02.02.2023 08:30
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Страны Запада не до конца понимают свалившуюся на них ответственность, когда колеблются при предоставлении Украине вооружений в этой самой страшной войне на европейском континенте со времён 1945 года.

Об этом в интервью «Суспильному» заявил бывший украинский посол в Германии, а ныне замглавы МИД Украины Андрей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада не до конца понимают свалившуюся на них ответственность, когда колеблются при предоставлении...

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«На первое большое контрнаступление весеннее или поствесеннее нам нужно как минимум 300 танков и где-то 500 БМП. Конечно, к этому нужно готовить и военных, это тоже болезненная тема. Это минимум, который бы позволил нам спланировать военную операцию с минимальными потерями для солдат, но с максимальным эффектом.

Представьте, это сложнейшая операция, которая может быть успешной только если у нас есть достаточное количество БМП, БТР, танков, обученных людей, поддержки с воздуха, дронов – то есть, с 1945 года такого мир не видел, не было ничего подобного. Даже Вьетнам сложно сравнить.

То есть это самая страшная новая война на территории европейского континента, и до сих пор не все готовы и хотят это понимать в Европе, с чем мы имеем дело», – сказал Мельник.

1 февраля немецкое издание Die Welt сообщило, что победа Украины практически невозможна.

«Выйти победителем из этой войны для Украины практически невозможно. Победа означает, по определению президента Украины Владимира Зеленского, возврат всех оккупированных территорий, включая Крым. Однако с сегодняшних позиций, и с учетом всех обстоятельств, которые следует понимать прежде всего как недостаточную поддержку со стороны Запада, это невозможно. В настоящее время Россия оккупирует около 18 процентов территории Украины. В дальнейшем это значение будет увеличиваться, а не уменьшаться. К сожалению», – говорилось в публикации.

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