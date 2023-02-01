Die Welt: Победа Украины практически невозможна

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Положение Украины становится все более отчаянным, а поддержка Запада слишком мала для того, чтобы страна вышла победителем из войны с Россией.

Об этом 1 февраля написал брюссельский корреспондент немецкого издания Die Welt Кристоф Шильц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По оценке журналиста, результатом вооружённого конфликта с Россией будет «ампутация» части Украины.

«Выйти победителем из этой войны для Украины практически невозможно. Победа означает, по определению президента Украины Владимира Зеленского, возврат всех оккупированных территорий, включая Крым. Однако с сегодняшних позиций, и с учетом всех обстоятельств, которые следует понимать прежде всего как недостаточную поддержку со стороны Запада, это невозможно. В настоящее время Россия оккупирует около 18 процентов территории Украины. В дальнейшем это значение будет увеличиваться, а не уменьшаться. К сожалению», – пишет Шильц.

Обосновывая свое мнение, журналист указывает, что дебаты последних недель ясно показали, «что США, Германия и другие союзники по НАТО больше боятся распространения войны на территорию НАТО, чем угрозы безопасности Запада, которую представляют территориальные успехи России на Украине».

«Запад страдает своего рода «самоустрашением» и поддерживает Украину ровно настолько, чтобы ей не пришлось немедленно капитулировать», – оценивает автор Die Welt.

Как отмечает Шильц, Украина теряет солдат: по разным оценкам, идет восьмая волна мобилизации, и на фронт отправляются мужчины даже старше 60 лет.

«Россия, с другой стороны, может мобилизовать 200 000 новых военнослужащих в ближайшее время, и еще 500 000 летом. Мобилизационный потенциал Москвы – около 30 миллионов человек», – пишет он.

Автор Die Welt также считает, что Россия может быть не только военным, но и политическим победителем войны. По данным Венского института международного экономического анализа (WIIW), восстановление экономики Украины будет намного сложнее, чем прогнозирует Национальный совет реконструкции Украины. Членство страны в НАТО будет исключено в обозримом будущем, а вступление в ЕС займет в лучшем случае гораздо больше времени, чем на это рассчитывает Киев.

По оценке Шильца, в то время как Запад – как это видно на примере канцлера Олафа Шольца – «извивается и колеблется» в выполнении своих обещаний, «Киев тратит время впустую, вместо того чтобы, наконец, выйти из позиционной войны и иметь возможность продолжать наступление».

«Что касается обещанных поставок танков, то Киев запросил 300, а получит только около 130. Украина вряд ли сможет начать успешные наступления под Кременной и, прежде всего, Запорожьем, чтобы отрезать российские войска в Крыму от снабжения», – пишет журналист.

Он обвиняет Европу и США в том, что они ничего не делают для того, чтобы нарушить российскую спутниковую связь, что серьезно ограничило бы атакующие возможности Москвы. По словам Шильца, от западных дипломатов всё чаще слышится «страх эскалации, страх «усталости от войны» в демократических обществах, и надежда на скорое прекращение огня».

«И именно скорому прекращению огня привержен ныне Запад – при сохранении молчания, конечно. Результатом станет ампутация части Украины», – подытоживает журналист Die Welt.

Как сообщал «ПолитНавигатор», по информации Die Welt, весной 2022 года власти Болгарии поставляли Киеву до 30% всех боеприпасов и до 40% дизельного горючего.