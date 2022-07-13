Будет ли ЕС расчесывать свой «геополитический прыщ»

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Российские эксперты с энтузиазмом восприняли сегодняшнюю новость о том, что ЕС готов отменить блокаду Калининграда своим седьмым пакетом санкций.

Об этом, как сообщал сегодня «ПолитНавигатор», рассказали высокопоставленные источники с российской стороны.

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«Теперь в России будут ждать новых пакетов санкций ЕС как манны небесной. В седьмом пакете всем гражданам РФ, не исключено, запретят въезд в Европейский союз, зато будет сделана поблажка для транзита грузов в Калининградскую область», – написал в своем ТГ-канале калининградский политолог Александр Носович. «Это прекрасный пример разумной политики. Правда битва амбиций состоялась тоже. Россия дала Брюсселю срок до 10 июля разрешить проблему. Брюссель принципиально (или уперто?) не стал решать проблему к сроку российского ультиматума. А Россия не стала настаивать на сроках своего ультиматума, а только на его сути. Но все решил только российский жесткий ультиматум», – согласился с ним московский коллега Сергей Марков.

Однако сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос транзита в Калининград через Литву окончательно ещё не решен

«Нет, пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек. Но пока мы констатировать, что ситуация решена, мы не можем», – сказал он.

Белорусский политолог Александр Шпаковский считает, что соглашение тормозит позиция Литвы.

«Сейчас стоит ожидать клоунаду в связи с попытками литовского геополитического прыща не выполнять решение Евросоюза», – написал он. «На самом деле говорить о разрешении кризиса пока рано. Официальных документов нет. Кроме того, никаких переговоров с Брюсселем Россия не вела. Так что не очень понятно, кто и с кем «договаривался»? Есть еще один фактор – сама Литва, где очень гордятся своей роли провокатора ядерной страны. Вильнюс, полагаясь на поддержку Вашингтона, может упереться и продолжить блокировать транзит в Калининград, а ЕС просто умоет руки», – считает профессор ВШЭ Андрей Суздальцев.

Между тем ассоциация грузоперевозчиков Литвы «Линава» сообщила сегодня, что из-за остановки транзита угроза банкротства нависла над более чем 200 транспортными компаниями . Это 7% перевозчиков.

Грузооборот Клайпедского порта гавани снизился на 23% в апреле, до этого в марте – на 20%, в феврале – на 21%. Таковы последствия остановки белорусского транзита.

С 1 июля в Литве дорожает газ и электричество для бытовых потребителей. Цены поднимутся на 27,5–41,5%.