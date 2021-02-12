«Будет повод задуматься». Западным дипломатам вышло боком вмешательство во внутренние дела РФ

12.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Иностранные дипломаты должны осознать, что участие в действиях по дестабилизации ситуации в РФ не останется без ответа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, отвечая на вопрос о высылке из России трех западных дипломатов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Прежде всего это был сигнал трем конкретным странам, чьи дипломаты принимали участие в незаконных акциях в Москве и Санкт-Петербурге. О незаконности этих акций им и их начальникам было хорошо известно», – сказал Чижов.

При этом он не спорит, что дипломат может изучать ситуацию в стране пребывания, анализировать, встречаться и общаться как с представителями политического мейнстрима, так и с оппозицией.

«И совсем другое дело – снабжать оппозиционеров деньгами, давать инструкции, как это делают наши западные партнеры, причем не только в России. Посмотрите на Белоруссию, на другие страны, где у власти находятся неугодные Западу силы. Я уж не говорю о попытках участия в каких-то незаконных акциях, как это имело место с упомянутыми выше тремя дипломатами», – говорит постпред РФ в ЕС.

Он подчеркнул, что Россия расценивает такие действия как вмешательство в свои внутренние дела.

«Что касается тех трех дипломатов, то они были объявлены персонами нон грата и покинули страну или покинут в ближайшее время. Для всех остальных, я думаю, это повод задуматься, как вести себя дальше», – резюмировал Чижов.