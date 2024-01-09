«Будет руки целовать»: в Киеве советуют Западу, как приструнить Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен быть наказан за свою «антиукраинскую» позицию лишением влияния на политику ЕС.

Об этом в эфире канала «NewsRoom» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины, бывший гауляйтер Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Что касается ЕС – уже несколько лет я системно критикую европейскую демократию за тот самый механизм принятия решений, который сейчас позволяет Орбану единолично шантажировать весь ЕС.

До этой яркой, нагло-демонстративной позиции Орбана по отношению к Украине с начала полномасштабного вторжения, подавляющее большинство европейских политиков к такой критике относились достаточно пренебрежительно.

Но на сегодняшний день с разных стран Европы от политиков разного ранга звучат мысли, что надо менять этот консенсусный механизм принятия решений. Потому что это недопустимо, когда один член ЕС фактически блокирует общие решения», – сказал Тука.