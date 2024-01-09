«Будет руки целовать»: в Киеве советуют Западу, как приструнить Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен быть наказан за свою «антиукраинскую» позицию лишением влияния на политику ЕС.
Об этом в эфире канала «NewsRoom» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины, бывший гауляйтер Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается ЕС – уже несколько лет я системно критикую европейскую демократию за тот самый механизм принятия решений, который сейчас позволяет Орбану единолично шантажировать весь ЕС.
До этой яркой, нагло-демонстративной позиции Орбана по отношению к Украине с начала полномасштабного вторжения, подавляющее большинство европейских политиков к такой критике относились достаточно пренебрежительно.
Но на сегодняшний день с разных стран Европы от политиков разного ранга звучат мысли, что надо менять этот консенсусный механизм принятия решений. Потому что это недопустимо, когда один член ЕС фактически блокирует общие решения», – сказал Тука.
Он подчеркнул, что Евросоюзу надо быстрее поменять свои правила, чтобы наказать венгерского политика.
«И этот градус повышается. Чем больше Орбан будет выёживаться, тем быстрее ЕС одобрит более конструктивное решение – например, две трети голосов. И будет тот грёбанный Орбан со своей блокировкой идти на три буквы. Забудет, что такое шантаж, и будет руки целовать за выделение очередной дотации печально известной Венгрии», – добавил экс-замминистра.
Спасибо!
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