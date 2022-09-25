«Будет трудно. Но мы должны вернуться в Россию». В память об Алексее Журавко

Новости Украины

Крымский киносценарист Константин Ковригин посетил Херсон за несколько дней до начала референдума. Там он познакомился с политиком Алексеем Журавко, который сегодня утром погиб после украинского удара по центру города.

В материале для «ПолитНавигатора» автор рассказывает об одной из встреч накануне референдума, которые проводил Журавко.

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…Наверно, только на войне такое увидишь… Посреди поселка на тележке с колесиками сидит инвалид, ростом ниже семилетнего ребенка, но с таким взглядом и такой манерой говорить, что самый опытный спикер мог бы позавидовать… Алексей Журавко в бронежилете с российскими нашивками, спокойно ждет, когда соберутся люди. Он приехал поговорить с селянами – за жизнь и за референдум, один на один – на расстоянии вытянутой руки.

Журавко здесь давно знают. Подходят поздороваться, кто с ним работал еще при Украине. В общем, он здесь свой.

А люди вокруг разные… Поселок небедный, с асфальтированными дорогами, рынком и даже маркетом. Прежний поселковый «голова», ярый заукраинец, как говорят, прижал печати, документы и сидит дома, отсиживается. Точнее, это она.

Потом Алексей Валерьевич пошутит про то долгое время ожидания, когда любая, даже самая ленивая ДРГ могла вылезти, сделать дело и уйти. Но Журавко не ушел. Он ждал людей.

И они к нему пришли. Сопровождающие помогли Алексею Валерьевичу снять бронежилет. Взяв микрофон, он начал с того, что:

– Вы меня знаете…

За качество записи, сделанной на телефон, прошу извинить, никто даже не думал, что об этом когда-то спросят…

Алексей Журавко:

– Я никогда свое лицо не скрывал. Смотрел прямо в глаза и говорил, что нужно голосовать душей и сердцем, но, увы, сработала жадность. Мы начали за макароны и за все остальное голосовать… В итоге пришли во власть отпетые негодяи, сволочи. Я больше никак их не назову. Они продолжают убивать страну, можно сказать, насиловать. Это трагедия всего нашего народа. Сегодня идет спецоперация, но не против нашего народа, а против засевшей коллаборации киевского режима, который привел нам Бандеру, который привел нам Шухевича… Это смерть, когда на таких персонажах строят будущее… Поэтому у нас растут кладбища мертвых городов, а города живых умирают. Когда ты зовешь смерть, она обязательно приходит… Сегодня Россия пришла нас выручать. Убрать ту нечисть, которая пришла из-за океана. Поверьте мне, это не наша война. Эту войну нам устроили. Запад проклятый… Я никогда не скрывал, как я отношусь к Америке, к Англии. Там, где англосаксы, там войны и разруха, нищета, трагедия и беда… В 2014 году Порошенко дал команду меня устранить. Я хочу, чтоб вы это знали. У него не получилось. И не получится сейчас у них меня устранить. Я езжу в каждое село, в каждый город, выступаю, но вот, что мне хочется вам сказать… У вас есть семьи, дети. Не нужно способствовать сегодняшней преступной власти, которая в Киеве. Не нужно бояться. Киев сюда уже не вернется. Я вам говорю: Россия здесь навсегда! Я верю в то, что придет мир. Я верю в то, что буду восстанавливать то, что разрушили они. Я верю в то, что наши памятники советского солдата и Вечный огонь вернутся… И везде будет он гореть. Я верю в то, что мы сегодня вернем настоящую историю. Не мнимую и не лживых персонажей, а вернем великих людей – Лермонтова, Пушкина и других… Я верю в то, что у нас останется в сердцах Жуков, великий полководец. Я верю в то, что мы и дальше будем отдавать дань своим дедам, прадедам, которые нас освободили от коричневой чумы. Но это нужно вместе делать. Нужно поговорить со всеми своими семьями, чтоб прекратили помогать террористическим ячейкам, бандформированиям, которые несут нам трагедию и боль в наш народ. Я хочу, чтоб мы сегодня вернулись в семью большую, это – Россия. Россия несет мир, поверьте мне. Да, нам будет трудно. Тяжело. Но мы должны вернутся, поговорить со всеми, вернуться на работу, восстановить школы, чтоб наши дети могли учиться нормально. И вас я прошу – возвращайтесь на работу! Бояться нечего. Наша задача сегодня: вернуть все, что у нас отобрали. Это наши земли, славянские, христианские. И победа наша в Великой Отечественной войне – наша. Не их. Хочу вам пожелать здоровья, счастья и быть уверенным в себе. Поднять головы и начать разговаривать… Я вас всех обнимаю. Успехов и здоровья!

Это было 5 сентября 2022 года, в поселке Новая Збурьевка Херсонской области.

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Богатых и сытых на той встрече не было. Те уехали. А те, кто остался, подходили потом и спрашивали о выплатах и льготах, что по российским законам положено старикам и матерям. И, надо признать, Журавко во всех этих вопросах предметно разбирался и давал советы. Для этих людей он был, как говорятся, свой, что на освобожденных территориях важнее всех медалей и регалий. Именно свой!