«Будет военная бяка». Киевские эксперты напуганы заявлением Путина

24.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Заявления президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что бывшие советские республики вышли из состава СССР, прихватив с собой большое количество российских земель всерьез напугали Казахстан, Украину и Белоруссию. В военном плане Россия готова к нападению на эти страны в любой момент.

Об этом в эфире интернет-канала InterVisor заявил блогер, называющий себя военным экспертом, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот эти его заявления показывают, что он пошел традиционным путем для себя. Он собирает внимание россиян и отводит его от внутриполитических проблем на внешние завоевания. Беспроигрышный проект в России всегда. И эти заявления, что республики вышли и забрали с собой российское наследство и надо бы вернуться, они перепугали всех вокруг, включая Украину. Казахи испугались, белорусы испугались, прибалты испугались и все-все-все испугались.

И с нетерпением ждут, что Путин устроит военную бяку. И тут происходят отдельные процессы в Белоруссии, отдельные процессы в Украине. Конечно же, белорусы и украинцы ждут бяки, которая вполне может случиться. Но мы не можем ее точно прогнозировать по той простой причине, что бяка в голове у одного человека. Даст он команду, не даст – неизвестно. В военном отношении россияне готовы атаковать и нас, и Белоруссию», – заявил Арестович.