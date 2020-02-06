«Будет война. Соросята сушат сухари» – Украина обсуждает оправдание Трампа

06.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Провал запущенной Демпартией США процедуры импичмента президента Дональда Трампа аукнется последствиями для украинских политиков, игравших на стороне оппонентов Трампа и выложивших в открытый доступ компромат на его политтехнолога в 2016 году.

Так считает депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Импичмента не будет! Сенат США полностью оправдал президента Дональда Трампа! Лещенко, Сытнику и другим причастным можно начинать сушить сухари! Соросятам приготовиться!», – написал Мосийчук в своем телеграм-канале.

В свою замдиректора украинского телеканала ATR, междлиосвский пропагандист Айдер Муждабаев считает, что провал импичмента обернется войной для Украины.

«Всё, как и следовало ожидать даже от США в этом опухшем от лжи оруэлловском мире. 52/48. Трамп не превышал служебных полномочий и не шантажировал Украину. Хотя абсолютно все и на 100% знают, что превышал и что шантажировал. Такой мир — прямой путь к войне. Раз мы этого заслуживаем, мы это получим», – считает Муждюбаев.

«США сегодня начали путь к гражданской войне. То, что нужно Кремлю», – добавил при этом в комментариях к записи блогер Богдан Савруцкий.

По его словам, российский президент Владимир Путин «сейчас начнет торопиться», поскольку ему «нужно успеть кое что в Восточной Европе, пока в США работает бомба по фамилии Трамп».

Напомним, что вчера в сенате США прошло голосование по судебному разбирательству в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Инициированное Демпартией расследование обвиняло президента в злоупотреблении власти и препятствование расследованию. По обеим пунктам сенат признал президента невиновным.

По злоупотреблению властью за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, 48 посчитали его виновным. Во втором случае 52 сенатора проголосовали за оправдание, 47 – за признание виновным.

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