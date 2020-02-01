В Киеве приуныли: Трамп перестанет скрывать нелюбовь к Украине

01.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

У нынешнего президента США Дональда Трампа есть высокие шансы переизбраться на второй срок, что сулит серьезные проблемы Украине.

Об этом пишет киевский интернет-еженедельник «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что инициированная Демпартией процедура импичмента Трампа 31 января с высокой степенью вероятности завершится неудачей, после чего перед оправданным Трампом откроется широкая дорога ко второй президентской кампании.

«Шансы, что он таки будет переизбран на второй срок, весьма велики: у достаточно большой части американцев нынешний президент по-прежнему пользуется популярностью. Для нашей же страны переизбрание Трампа несет крупные риски. Украина для 45-го президента США не внешнеполитический приоритет, а лишь раздражающая помеха, с одной стороны, способная помешать его переизбранию, а с другой — препятствующая налаживанию отношений с путинской Россией», – пишет издание.

Предполагается, что настоящая линия поведения Трампа вырисуется после президентских выборов, когда он почувствует себя свободным в проявлении личных симпатий и антипатий в международных отношениях.

«Если он во второй раз усядется в президентское кресло, больше не нужно будет демонстративно поддерживать Киев, чтобы успокоить симпатиков нашей страны из числа демократов и республиканцев. И тогда его уже ничем не сдерживаемая нелюбовь к Украине может принять гипертрофированные формы», – опасается еженедельник.

Впрочем, издание оговаривается, что Трамп — человек настроения, а его неприязнь может смениться более благожелательным отношением, но для этого Киеву нужно искать в окружении Трампа людей, способных пролоббировать и отстоять украинские интересы.

«Не стоит забывать и о deep state — госслужащих, способных влиять на политику относительно Украины, в том числе и Белого дома. Во многом благодаря их усилиям Вашингтон не только оказывает нашей стране политическую поддержку, но и предоставляет ей военную и финансовую помощь. Эти госслужащие пытались изменить взгляды президента на Украину и напомнить ему, что у Соединенных Штатов есть свой трек по сдерживанию России. Хотя, повторимся, в случае второго срока считаться и церемониться с deep state Трамп будет гораздо меньше, чем сейчас…», – резюмирует «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Трамп показательно унизил Зеленского на глазах всего мира.