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Правительству Макрона вряд ли удастся урегулировать кризис с ценами на топливо, что только добавит масла в огонь бушующих во Франции протестов.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Макрон оправдывает свою поездку [на Ближний Восток], что он хочет бензиновый кризис каким-то образом урегулировать, договориться со странами Персидского залива о новых поставках топлива. Но каким образом он это может сделать? Даже если он договорится, как эти танкеры пересекут известные проливы? Это под вопросом. Он может договориться, но доставить необходимые энергетические ресурсы будет крайне сложно», – сказал Фёдоров.

«Здесь пока выхода из этого кризиса не наблюдается. Возможно присоединение к этим протестам не только «жёлтых жилетов», которые вроде как уже руководят тем, что будет в эту субботу, – но могут присоединиться и сельхозпроизводители», – прогнозирует эксперт.

Он назвал несколько красноречивых цифр.