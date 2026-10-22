Будет явно не до Украины. Положение Макрона стремительно ухудшается

Максим Столяров.  
22.10.2026 12:39
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Франция


Правительству Макрона вряд ли удастся урегулировать кризис с ценами на топливо, что только добавит масла в огонь бушующих во Франции протестов.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительству Макрона вряд ли удастся урегулировать кризис с ценами на топливо, что только добавит...

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«Макрон оправдывает свою поездку [на Ближний Восток], что он хочет бензиновый кризис каким-то образом урегулировать, договориться со странами Персидского залива о новых поставках топлива.

Но каким образом он это может сделать? Даже если он договорится, как эти танкеры пересекут известные проливы? Это под вопросом. Он может договориться, но доставить необходимые энергетические ресурсы будет крайне сложно», – сказал Фёдоров.

«Здесь пока выхода из этого кризиса не наблюдается. Возможно присоединение к этим протестам не только «жёлтых жилетов», которые вроде как уже руководят тем, что будет в эту субботу, – но могут присоединиться и сельхозпроизводители», – прогнозирует эксперт.

Он назвал несколько красноречивых цифр.

«Сегодня по французскому радио услышал, что из-за подражания дизельного топлива, удобрений, фуража, последствий засухи – от 10 до 20 тысяч сельхоз хозяйств находятся на грани банкротства и могут прекратить свою деятельность.

Мало того, вот такие шокирующие цифры: ежегодно во Франции наблюдается триста самоубийств фермеров. Можете себе представить? Из-за разорения», – рассказал Фёдоров.

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English version :: Читать на английском Будет явно не до Украины. Положение Макрона стремительно ухудшается

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