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05.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Будни Абсурдистана: Вслед за кровью Зеленский готов сдать ногти и волосы

Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский сдал кровь на анализы перед дебатами накануне второго тура выборов.

Зеленский доверил проверять себя частной лаборатории «Евролаб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После сдачи он сообщил журналистам, что результаты будут готовы через три дня – их направят на электронную почту кандидата, после чего штаб Зеленского обнародует их официально.

«Сдал кровь. Все, что нужно было, все крови из меня выкачали. Но, слава Богу, у меня ее много», – в свойственной ему манере пошутил Зеленский и уточнил, что, если будет надо – сдаст образцы ногтей и волос.

Не отказался от прохождения экспертизы и конкурент Зеленского – занявший второе место в первом туре выборов действующий президент «Петр Порошенко. Эта процедура транслировалась в прямом эфире в НСК «Олимкийский», где должны состояться дебаты кандидатов. Анализы Порошенко отправили в четыре медицинских лаборатории – две частных и две государственных.

Зеленский же отказался от публичной сдачи в НСК «Олимпийский», мотивировав это тем, что при спорткомплексе нет лаборатории и анализы придется «куда-то везти».

Ранее Владимир Зеленский предложил президенту Петру Порошенко провести дебаты на стадионе НСК «Олимпийский». Кроме того, лидер гонки выдвинул требование о сдаче кандидатами медицинских анализов – на наркоманию и алкоголизм.

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