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11.05.2021, Казань, Максим Карпенко
 
Дзен, Криминал, Происшествия, Россия, терроризм
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«Буду убивать биомусор». Казанский террорист возомнил себя богом

Один из напавших сегодня на казанскую школу №175 террористов 19-летний Ильназ Галявиев возомнил себя...

Один из напавших сегодня на казанскую школу №175 террористов 19-летний Ильназ Галявиев возомнил себя богом и заранее анонсировал убийства.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Галявиев за несколько дней до организации теракта завел телеграмм-канал под названием «Бог», где призывал к массовым расправам.

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«Сегодня я убью огромное количество биомусора сам застрелюсь», – написал Галявиев сегодня в 8:57 утра.

А 6 мая он заявил, что хочет, чтобы все признали себя его рабами и призвал «убить более 10 и выпилиться» своим последователям.

«Он, кстати, родился 11 сентября 2001 года – в день атаки террористов на США с использованием пассажирских самолётов. Такие дела», – пишет телеграм-канал «Полковник Трифонов».

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в результате нападения погибли семь человек – четверо мальчиков и трое девочек, учеников 8-го класса, еще 16 человек получили ранения и находятся в госпитале. При этом второй нападавший был убит спецназом во время штурма.


Кроме того, ресурс Life сообщает, что в Казани задержан предполагаемый пособник террористов 41-летний Мухамедшин Рамиль.

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