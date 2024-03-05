«Будут лепить генералов за полгода» – в Киеве пришли в ужас от кадровой политики ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда погубят ВСУ назначениями послушных, но некомпетентных командиров.

Об этом в эфире интернет-канала Newsroom заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий…», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда главокомом был Валерий Залужный, то главной причиной его конфликта с Банковой было то, что брутальными зелёными лапами эти шоумены влезали в кадровую политику ВСУ, продвигая свои симпатии и креатуры, не обращая внимания на уровень компетентности.

Без сомнения, будут большие кадровые изменения – так же, как это произошло в Национальной гвардии. Но приведёт ли это к улучшению – очень сомневаюсь.

Если главным критерием назначения будет личная преданность «зелёному» руководству, а не профессионализм и компетенция, это в конце концов приведёт только к ухудшению ситуации», – сказал Тука.