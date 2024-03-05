«Будут лепить генералов за полгода» – в Киеве пришли в ужас от кадровой политики ВСУ

Вадим Москаленко.  
05.03.2024 17:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский и его команда погубят ВСУ назначениями послушных, но некомпетентных командиров.

Об этом в эфире интернет-канала Newsroom заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий…», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда погубят ВСУ назначениями послушных, но некомпетентных командиров....

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«Когда главокомом был Валерий Залужный, то главной причиной его конфликта с Банковой было то, что брутальными зелёными лапами эти шоумены влезали в кадровую политику ВСУ, продвигая свои симпатии и креатуры, не обращая внимания на уровень компетентности.

Без сомнения, будут большие кадровые изменения – так же, как это произошло в Национальной гвардии. Но приведёт ли это к улучшению – очень сомневаюсь.

Если главным критерием назначения будет личная преданность «зелёному» руководству, а не профессионализм и компетенция, это в конце концов приведёт только к ухудшению ситуации», – сказал Тука.

Он уверен, что команда Зеленского не справится и с кадровой политикой в армии.

«И случай с Управлением ГУР, и с новым руководством Национальной гвардии [назначение родственника жены Зеленского Александра Пивненко командующим НГУ], на оптимизм меня не настраивают. До поры до времени я считал, что назначение Буданова – это что-то уникальное, но зеркально то же самое произошло в Нацгвардии.

И даже представлять не хочется, что будет происходить в ВСУ. Когда с капитанов за полгода будут делать генералов, и делать их командующими – не хочу даже говорить, к чему приведёт такая кадровая политика», – добавил экс-замминистра.

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