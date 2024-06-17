«Будут санкции»: спикер парламента Молдовы угрожает Приднестровью из-за ситуации с картами «Мир»
Кишинев угрожает Тирасполю санкциями, утверждая, что банковская система Приднестровья «используется Кремлем и организованными преступными группировками».
«С банковской системой нельзя играть. Если вы предложите агрессору государственное финансирование подрывной деятельности в Республике Молдова или в любом другом государстве, санкции будут соответствующими», – заявил председатель парламента Молдовы Игорь Гросу в интервью Jurnal TV.
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Он выразил недовольство, что бюджетники и пенсионеры из Гагаузии начали получать деньги по российским картам «Мир», которые, по заявлению Национального банка РМ, не могут быть использованы на территории Молдовы.
Финансируемое Евросоюзом и фондом Конрада Аденауэра антиприднестровское издание Zona de Securitate опубликовало «журналистское расследование», в котором утверждается, что одним из способов получения этих денег является их вывод через банки Тирасполя.
В Приднестровье карты «Мир» действительно работают без проблем, что дало возможность жителям Гагаузии выводить деньги посредством банков в Тирасполе и других населенных пунктах региона.
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