«Будут у вас яйца или нет?» – бывшая помощница Володина решила пойти дальше Кадырова
Журналистка Анастасия Кашеварова, в прошлом помощница спикера Госдумы Вячеслава Володина, опубликовала открытое обращение к руководству Минобороны по поводу отступления российской армии из Лимана.
Кашеварова считает, что критики отдельных генералов, командующих группировками в СВО, лукавят, поскольку вопросы следует задавать непосредственно высшему руководству военного ведомства.
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«Президент о происходящем знает? Кто ему докладывает?
Где снабжение? Где Армата? Где все? Как так получилось? С***дили? Продали? Куда дели? Были ли вообще?
По Изюму, Балаклее, Лиману – почему ни хера не сделали? Почему не было усилено направление? Почему за 8 месяцев не подготовились?
По мобилизации – вы это специально или нарочно? Почему нельзя нормально ее провести? Правда ли, что многие военкомы получают 16 тысяч рублей и их картотека бумажная и заросла вся мхом, как и сами военкомы? Если мобилизация была нужна давно, то почему бы не подготовиться заранее?
Что с формой? Почему ее нет? Почему мы ее всей Россией закупаем? Почему еще не вы..бли Военторг за задранные цены?
Почему на биатлоне мы молодцы, а в бою трудности? Почему парки, биатлоны, учения стоят в приоритете, чем СВО?» – перечисляет, в частности, Кашеварова.
По ее мнению, эти вопросы давно уже должны были озвучить различные военкоры и анонимные блогеры, специализирующихся на СВО.
«Да мужики вы или нет? Будут у вас яйца или нет? Че вы все мнётесь, все слова какие-то подыскиваете, а то мало ли. Все не можете назвать фамилии и имена…. Позорники вы. Мужики еще называетесь, только и можете карты свои рисовать в блогах. Еще о боевом духе разглагольствуете. Короче, мужики на передовой, пока вы там воюете, остальные ссут даже вопрос задать. Чет там вякнут витиевато и ходят гоголем «какой я, бл..ть, дерзкий».
А ведь вчера все такие писали, бои идут, прям вот-вот о***дюлим всех. Анонимные дрочеры», – ругается Кашеварова.
Экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов считает выступление журналистки не случайным.
«Анастасия сама по себе – ведущая Первого канала, а это уже статус в системе и статус весьма солидный. Списать её заявление на «пасквили анонимных хрен пойми кого в интернете» явно не удастся.
Впрочем, отвечать Анастасии, кажется, всё равно никто не собирается. Это удручает не меньше, чем озвученные ею проблемы».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.