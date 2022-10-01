«Будут у вас яйца или нет?» – бывшая помощница Володина решила пойти дальше Кадырова

Журналистка Анастасия Кашеварова, в прошлом помощница спикера Госдумы Вячеслава Володина, опубликовала открытое обращение к руководству Минобороны по поводу отступления российской армии из Лимана.

Кашеварова считает, что критики отдельных генералов, командующих группировками в СВО, лукавят, поскольку вопросы следует задавать непосредственно высшему руководству военного ведомства.

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«Президент о происходящем знает? Кто ему докладывает?

Где снабжение? Где Армата? Где все? Как так получилось? С***дили? Продали? Куда дели? Были ли вообще?

По Изюму, Балаклее, Лиману – почему ни хера не сделали? Почему не было усилено направление? Почему за 8 месяцев не подготовились?

По мобилизации – вы это специально или нарочно? Почему нельзя нормально ее провести? Правда ли, что многие военкомы получают 16 тысяч рублей и их картотека бумажная и заросла вся мхом, как и сами военкомы? Если мобилизация была нужна давно, то почему бы не подготовиться заранее?

Что с формой? Почему ее нет? Почему мы ее всей Россией закупаем? Почему еще не вы..бли Военторг за задранные цены?

Почему на биатлоне мы молодцы, а в бою трудности? Почему парки, биатлоны, учения стоят в приоритете, чем СВО?» – перечисляет, в частности, Кашеварова.