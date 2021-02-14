«Будут вести по-другому»: Путин об управе на Google и Youtube

14.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Западные Интернет-сервисы откажутся от продвижения провокационной антироссийской повестки в случае, если осознают, что могут потерять свою долю рынка, а у РФ есть, чем заменить иностранные компании.

Об этом в ходе беседы с руководителями российских СМИ заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не будем ничего сворачивать до тех пор, пока у нас не будет своего. И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций. На мой взгляд, когда наши коллеги увидят, что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на этом рынке – они и вести себя будут по-другому», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что запрет иностранных медиа-платформ будет только в случае осуществления ими враждебных действий в отношении российского государства.

«У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать или закручивать, но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы. Но мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям. Просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего там плохое про какое-то начальство написали, нет, конечно», – сказал президент.

По словам Путина, ухудшение экономической ситуации из-за пандемии недруги России пытаются использовать для дестабилизации.

«Во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение. Возникает недовольство, в том числе, по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов. Человеку хуже стало жить. Что ни говори: пандемия, не пандемия, вот хуже жить. Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь. И, конечно, этим пытаются пользоваться», – сказал глава государства.

Напомним, ранее в Госдуме рассказали, что несанкционированные митинги в России 23-го и 31-го января в поддержку арестованного Навального пропагандировались зарубежными соцсетями и работающими в интересах Запада информационными ресурсами. Также было зафиксировано и участие в дестабилизации с территории Украины.

Отметим, что заявления оппозиции о неэффективности штрафов и угрозы блокировки опровергаются успешным опытом Турции – страны, которая демонстрирует в последнее время самостоятельную политику.

В ноябре Турция оштрафовала Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube и TikTok на 10 млн турецких лир ($1,18 млн) каждую за то, что компании так и не назначили представителей в Анкаре, как того требовал новый закон, начавший действовать с 1 октября.

Штрафы были введены после того, как сетевые гиганты опоздали с выполнением требований закона всего на два дня.

Впоследствии им в случае невыполнения требований турецкой стороны в течение 30 дней с момента уведомления о первом штрафе компаниям угрожали новые санкции уже на 30 миллионов турецких лир. А далее – ограничение трафика от 50 до 90%.

В итоге в середине декабря стало известно, что Youtube решил назначить представителя платформы в Турции, как этого требовал новый турецкий закон о соцсетях. Согласно заявлению Youtube, компанию в республике будет представлять юридическое лицо.