«Будут загонять на войну»: украинским беженцам в Европе советуют приготовиться

Максим Столяров.  
12.07.2024 11:35
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Польша, Украина


Создание «Украинского легиона» а Польше может закончится насильственным отловом и отправкой на фронт проживающей там диаспоры. Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Создание «Украинского легиона» должно встревожить всех тех украинцев, украинскую диаспору, которая проживает в Европе, которая бежала от этой войны и думает, что она сможет пересидеть. На днях сбежал один из соратников «Квартала 95», автор предвыборных роликов Зеленского во время президентской кампании. Он в Америку сбежал, и в итоге написал: «Можете считать меня трусом, но зато мой сын будет видеть папочку живым», – сказал Корнилов.

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Создание «Украинского легиона» а Польше может закончится насильственным отловом и отправкой на фронт проживающей...


«Вот, собственно говоря, подход этих самых деятелей, связанных так или иначе с Зеленским, там кого не возьми, кто смог убежал, кто взял белый билет себе, а уж точно свои семьи вывез подальше от этой войны. Но как можно больше людей набрать, бросить туда в качестве пушечного мяса, эту цель Зеленский и его команда не снимают с повестки.

Так что будут делать все возможное для того, чтобы «легионы» создавать, подразделения, батальоны. Все понимают, что никто в здравом уме в Польше не пойдет в «Украинский легион», тем самым попав в базу данных уклонистов. Но в случае чего могут и загонять. В конечном итоге и к этому может прийти», – подытожил политолог.

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