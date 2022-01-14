Булавин: На встрече с Алиевым Зеленский был под веществами и забыл, что ему советовали консультанты

На совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президент Украины Владимир Зеленский допустил грубую ошибку, которая могла обидеть его гостя, хотя его должны были консультировать, как себя правильно вести, и это может свидетельствовать о том, что Зеленский накануне употреблял какие-то психотропные вещества.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«Зеленский сказал абсолютно бессодержательную речь. Насколько я понимаю, ему пытались структурировать его речь, но получилось просто перечисление направлений деятельности, о которых они говорили с глазу на глаз. Вообще-то президент страны, который пригласил к себе важного партнёра, должен был бы сказать, что это даст Украине, а он просто перечислил направления диалога, который они вели – экономическое сотрудничество, безопасность и так далее.

Я бы обратил внимание ещё на один вопиющий факт. Начиная выступление, Зеленский сказал «здравствуйте товарищи журналисты, здравствуйте товарищи приглашённые, здравствуйте президент Азербайджана». Это – плевок в адрес Алиева. В любых переговорах, на любых итоговых пресс-конференциях прежде всего обращаются к высокому представителю. Естественно, Зеленский должен был начать речь со слов «Я хочу приветствовать здесь президента Азербайджана, уважаемого политика», и так далее.

Это говорит о совершенном незнании дипломатического протокола и абсолютном непрофессионализме. Всё это сразу создало, скажем так, нездоровую атмосферу. Возможно, Зеленский сразу же понял, что сделал серьёзную ошибку, поэтому он так торопился, частил, перечислял направления деятельности.

Вообще-то в штатном расписании администрации президента обязательно предусмотрена группа, которая готовит выступления президента. Они занимаются, кроме всего прочего, в этом должен был участвовать представитель МИДа, который расставляет точки над «и», следит за соответствием дипломатическим протоколам.

Насколько я могу понять, Зеленского проконсультировали, но всё это не было услышано. В результате получился такой конфуз. Мы знаем, что многие говорят о том, что президент не чурается употребления сильнодействующих веществ для того чтобы взбодрить себя. Не исключено, что-то такое было накануне.

Зеленский вёл себя не по-президентски, речь его была не президентская. Это была речь счетовода, который перечисляет, а зачем он работает. Никакого глубокого анализа сделано не было. Можно было бы взять 2-3 выигрышные отрасли, в которых обе страны достигли какого-то роста, и сказать о том, что «наше взаимодействие привело к тому то и тому-то, мы добились каких-то успехов». Но ничего подобного не было.

Я выслушал его выступление до конца, так и не поняв его смысла. Всё, о чём говорил Зеленский, должно быть в кратком меморандуме по итогам переговоров президентов. Всегда готовится информационный бюллетень, в котором говорится о том, что президенты обсудили какие-то вопросы и так далее. Зеленский повторил такой бриф в своём выступлении», – резюмровал Александр Булавин.