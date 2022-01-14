«Могли всё запороть» – в Киеве радуются, что на встрече РФ и НАТО не было украинцев

14.01.2022  19:45 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Конфликт, НАТО, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Встречи представителей России и Запада в Женеве и Брюсселе прошли благоприятно для Киева потому, что там не было украинских дипломатов.

Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Встречи представителей России и Запада в Женеве и Брюсселе прошли благоприятно для Киева потому,...

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«Результат встреч и в Женеве, и в Брюсселе уникально благоприятен для Украины.

И должен признаться – очень хорошо, что на этих встречах не было никого с Украины. Потому что я очень боюсь – сегодня прозвучала абсолютно ненужная фраза, что президент Зеленский готов ко встрече с Путиным. Это то, чего не должна делать украинская власть в нынешней ситуации», – сказал он.

Бессмертный утверждает, что без украинцев Запад смог «жестко» поговорить с Россией и пригрозить очередными санкциями.

«В Женеве, и особенно в Брюсселе Кремлю предъявили ультиматум, который звучит так: «Вот вам период на деэскалацию. Если вы этого не делаете – вводится первый пакет (санкций – прим.) Если ситуация будет обостряться – вводится пакет номер два», – резюмировал экс-посол.

Напомним, ранее в Москве заявили, что переговоры России, США и НАТО по требованию России – это не более чем «представление», которое разыграно по договоренности между американской и российской администрациями, конечной целью которого является принуждение Украины к реализации «Минских соглашений».

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