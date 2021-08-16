Булавин: «Зеленский проигнорирует убийство мэра родного города»

16.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В любой стране смерть от огнестрельного ранения мэра крупного города вызвала бы политический скандал, но на Украине на гибель градоначальника Кривого Рога Константина Павлова в лучшем случае отреагируют символическими действиями и заявлениями.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Александр Булавин.

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«Гибель мэра Кривого Рога никак не повлияет на политическую ситуацию в стране. Кривой Рог – это крупный город, и в любой другой стране гибель мэра такого крупного города вызвала бы волну интереса, требований расследовать произошедшее, общественность пристально следила бы за ходом расследования и так далее. В Украине этого не произойдёт. Я убеждён, что Зеленский просто проигнорирует это, хотя убили мэра его родного города. В крайнем случае, он ограничится какими-то жесткими требованиями к МВД как можно скорее расследовать гибель и представить доклад по этому поводу», – считает Булавин.

«На украинскую политику в целом это тоже вряд ли как-то повлияет. Конечно, ОПЗЖ уже высказалась по этому поводу, и еще до окончания следствия заявила, что это убийство. Но это, конечно, незрелый ход. Если уж вы заявляете, что он был убит какими-то врагами, то надо представить доказательства того, что он был для них опасен, что он сделал что-то такое, что могло повлечь за собой такую жёсткую расправу», – говорит эксперт.

«Сейчас появилось некое видео, которое якобы свидетельствует о том, что это было самоубийство. Но это видео какое-то непонятное и невразумительное. Опять-таки, нет никаких оснований думать, что у погибшего были какие-то причины для самоубийства. Погибшему не предъявлялись никакие объявления обвинения в растрате и прочее. Пока не известны никакие факты, которые могли бы объяснить то, что этот человек пошел на такую крайнюю меру как самоубийство», – сказал Булавин.

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