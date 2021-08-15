Убит мэр родного города Зеленского. Кому выгодна смерть главы Кривого Рога

15.08.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Пока янки спешно удирают из Афганистана, в другой американской колонии – на Украине – происходят события, хотя и не столь масштабные по значению, но тоже по-своему знаковые для будущего этой страны. В воскресенье днем стало известно о том, что мэр Кривого Рога от партии ОПЗЖ Константин Павлов найден застреленным на пороге своего дома.

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В этом деле со старта много странностей. Так, оружие, найденное возле тела мэра, внешне похоже на его собственное, при этом, по утверждению близких Павлова, он не увлекался охотой и никогда на нее не ходил. Также у покойного, по словам его близкого друга и советника, экс-нардепа Андрея Гальченко, не было личной охраны. А тело погибшего первым обнаружил его помощник.

Предщественник Павлова в кресле мэра – Юрий Вилкул, в специальном заявлении отверг версию о самоубийстве. По его словам, Павлов накануне был в хорошем настроении, без признаков депрессии, и даже явных угроз не получал. Подтверждает это и Гальченко.

Обращает на себя внимание сам момент смерти. Произошло это за неделю до анонсированных пышных торжеств в Киеве по поводу 30-летия независимости Украины, где наверняка Зеленский будет много и пафосно вещать о торжестве права и демократии, а также о «необратимом» европейском выборе.

Между тем, открытые политические убийства – это признак не Европы, а скорее, стран третьего мира типа Гаити, где недавно наемники из ЧВК убили даже президента этой страны.

Это обстоятельство подметили на Украине многие. Так, например, один из первых «отщепенцев» из рядов «слуг» нардеп Антон Поляков так прямо и написал в своем телеграм-канале:

«Поздравляю, Владимир Александрович, вы стали президентом Сомали».

А СМИ, близкие к партии погибшего мэра уже вовсю раскручивают «политический» след произошедшего.

Нет, безусловно, громкое убийство может иметь и другие причины, например, какие-то чисто коммерческие разборки с бизнесменами, с которыми мэр чего-то не поделил или которым перешел дорогу, но римские юристы советовали в таких случаях не усложнять картину, а максимально упрощать, ища того, кому случившееся выгодно.

А тут, как ни крути, именно политическая версия пока что выглядит наиболее правдоподобной и очевидной.

Для начала, вспомним обстоятельства, при которых Павлов стал главой Кривого Рога. Этот город в Приднепровье – малая родина президента Зеленского, однако политическую власть тут уже много дет держит связанный с экс-регионалами семейный клан Вилкулов. Юрий Вилкул и дальше оставался бы мэром, если бы на Банковой в ходе головокружения от успехов на фоне создания монокоалиции в Раде не решили подмять под себя еще и местные советы.

Вилкул выдвинулся в третий раз и по всем опросам побеждал, в то время, как поддержанный «Слугой народа» и рекламируемый самим президентом «слуга» Дмитрий Шевчик резко проседал в рейтингах. В таких условиях победа на малой родине Зеленского стала для Банковой делом принципа и чести.

И неудивительно, что нажим по линии силовиков на Вилкула стал таким сильным, что старый «хозяин города» решил осмотрительно сняться с выборов и уйти в тень, а вместо себя поддержать кандидатуру выдвиженца местной ячейки ОПЗЖ и человека, многим обязанного Вилкулам, Константина Павлова.

В итоге, как мы знаем, ни админресурс, ни откровенные бандиты под кураторством бывшего комика, а ныне нардепа-«слуги» Юрия Корявченкова («Юзика»), ни даже совместные фото с семьей президента ставленнику Зеленского не помогли, и Банковая позорно проиграла битву за Кривой Рог. Мэром стал Павлов.

Однако наезды на неподконтрольную мэрию не прекратились, только перешли из открытой в кулуарную форму.

Учитывая общий тренд в стране на закручивание гаек, маховик санкций СНБО против всех неугодных, идея физического устранения препятствия на пути захвата власти в городе не кажется такой уж фантастической. Теперь дорога к перевыборам открыта, Вилкула снова можно запугать, а кандидата от «Слуг» – будь то уже один раз провалившийся Шевчик или кто-то другой, одобренный в президентском Офисе, – продавить всеми правдами и неправдами на глазах у возмущенной от бессилия страны.

Тем более, что похожий прецедент, правда, без летального исхода, Банковая уже обкатала в этом году на скандальных довыборах в Прикарпатье, где была провернута операция по протягиванию через игольное ушко электорального процесса в Раду спортсмена Василия Вирастюка. Эта эпопея была суперскандальной, дело дошло до Верховного суда, который дважды отменял постановления ЦИК о признании Вирастюка депутатом, однако президентской администрации все же удалось ушатать Верховный суд, и Вирастюк вырвал свою пиррову победу под крики «Ганьба» в зале Верховной рады.

С версией политического мотива для убийства Павлова согласны и многие украинские наблюдатели. Так, эксперт-международник Владимир Воля не исключает, что произошедшее мэром Кривого Рога – это убийство.

«Сомнительные истории с якобы самоубийствами из ружей уже были в Украине. Так, еще в 2001 году собственник авторынка «Лоск» народный депутат Юрий Кононенко погиб якобы из-за неосторожного обращения с оружием. В 2019 году «по причине неосторожного обращения с оружием» погиб народный депутат Украины, бывший главный редактор севастопольского интернет-проекта «Флот-2017» Дмитрий Тымчук. Были и другие похожие смерти, ставшие поводом для обсуждений, можно ли было в том или ином случае случайно убить себя из собственного оружия. В любом случае, это серьезный вызов для нового руководства МВД и СБУ, а также для самого президента Зеленского. Если в ближайшее время в эту историю не будет внесена хоть какая-то ясность, то это история будет использована против президента», – считает политолог.

Кроме того, возможная заинтересованность Банковой в устранении Павлова усиливается тем фактом, что ОПЗЖ, которую представлял покойный, ныне – официальная мишень для репрессий со стороны власти. Закрыты близкие к партии телеканалы, против двоих лидеров велены санкции СНБО, один (Медведчук) исключен из политпроцесса и сидит под домашним арестом с перерывами на хождение в суд.

Кроме того СБУ недавно «наехала» на силовое крыло партии – организацию Ильи Кивы «Патриоты за жизнь» – там тоже были обыски и громкие задержания и даже арест ее руководителя – бывшего харьковского националиста Олега Ширяева. Самого Киву буквально позавчера лишили «неправомерного дохода» в виде принадлежавшей ему жомовой ямы – историю провластные СМИ раскручивают, как показательный пример политической коррупции в стране.

Некоторые эксперты полагают, что власть считает ОПЗЖ «слабым звеном», которое можно легко добить, чтобы не опасаться ее растущих рейтингов, которые дышат в спину теряющим популярность «Слугам».

Впрочем, сейчас Банковая склонна превентивно «гасить» вообще все, что шевелится и как-то угрожает стабильности шатающейся политической конструкции Ермака-Зеленского. В частности, параллельно с наездами на ОПЗЖ прессуют и оставшихся без аваковской «крыши» нацистов из Нацкорпуса Билецкого, а те вяло огрызаются, проводя жидкие митинги перед Офисом президента.

Есть также и те, кто не исключает возможной заинтересованности в устранении Павлова со стороны олигарха Рината Ахметова. Ведь Кривой Рог – это одна из его экономических вотчин. Однако, учитывая факт сильного сближения Ахметова по интересам с Банковой, эта версия легко вплетается в логику основной версии о «следе» самой Банковой.

Впрочем, есть на Украине и те, кто думает, что история со смертью мэра Кривого Рога – это не дело рук Зеленского, а своего рода сигнал самому Зеленскому и «сакральная жертва» накануне старта неких важных событий. Правда, если это и черная метка, пока не ясно, от каких кругов. Хотя, врагов внутри страны у чересчур возомнившего себя местечковым Наполеоном Зеленского явно хватает. И многие из этих врагов – с ресурсами,

«Уверен, что Зеленский аж никак не заинтересован в убийстве мэра Кривого Рога, по крайней мере, сейчас, так точно. Ему достаточно проблем с Нацкорпусом. Но думаю, что сакральная жертва выбрана не случайно, мэр родного города Зеленского – черная метка президенту, предвестник надвигающейся бури! Чувствую так. Ваше мнение?», – пишет известный киевский музыкант, журналист и блогер Тарик Незалежко.

Так или иначе, ответы на все вопросы должно дать новое руководство МВД и Нацполиции. По сути, для них это будет первым экзаменом на политическую самостоятельность. Впрочем, особых надежд на это ни у кого нет. Так что, скорее всего, мы услышим очередную захватывающую историю об эпическом самостреле.