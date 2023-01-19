Танки для Киева: Берлин упорно переводит стрелки на Вашингтон

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Украина может получить танки Leopard 2 от Германии в том случае, если США согласятся поставлять Киеву свои танки Abrams.

По сообщению немецких СМИ, такое условие выдвинул Джо Байдену канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава немецкого правительства выразил готовность согласиться на уступки США в плане оказания военной поддержки Украине.

«Канцлер, очевидно, готов поставить Украине танки Leopard 2. Но только при условии, что США также предоставят боевые танки Abrams», – сказано в статье немецкой газеты Süddeutsche Zeitung (SZ).

По информации издания, такое условие канцлер ФРГ Олаф Шольц выдвинул в телефонной беседе с американским лидером Джо Байденом, состоявшейся 17 января. При этом немецкие журналисты пишут, что Байден не стал обсуждать передачу Украине танков Abrams.

Эту информацию подтвердило и американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных немецких чиновников. При этом США пока не намерены поставлять Украине танки Abrams Украине. Об этом в среду, 18 января, заявил замминистра обороны США Колин Каль, сообщило агентство AFP. Причиной такого решения стало то, что эти танки представляют собой «не самую простую в обслуживании систему». Танки Abrams дорогие, требуют сложной подготовки и потребляют много топлива, цитирует слова чиновника агентство AFP.

Министр обороны США Ллойд Остин не хочет поставлять украинцам оружие, которое они не могут ремонтировать и обслуживать и которое они не смогут себе позволить в долгосрочной перспективе, «потому что это бесполезно», подчеркнул Каль.

«Речь идет не о том, что символически ценно, а о том, что действительно помогает Украине на поле боя», – заявил замминистра обороны США.

В то же время Каль не исключил полностью возможность того, что Вашингтон в будущем может поставить танки Abrams Украине.

В то же время администрация США завершает подготовку нового крупного пакета военной помощи для Украины стоимостью до 2,6 млрд долларов, сообщает агентство AP. Ожидается, что в него впервые войдут около 100 бронемашин Stryker и не менее 50 боевых машин Bradley. Планируется также, что помощь будет включать в себя тысячи единиц боеприпасов, в том числе ракеты для систем ПВО.

В упомянутой выше статье SZ отмечается, что США, по-видимому, добиваются того, чтобы Германия не только разрешила другим странам НАТО поставки танков Leopard 2 на Украину, но и сама поставляла на Украину танки из собственных военных частей. В настоящее время реэкспорт танков Leopard 2 из стран НАТО недопустим без разрешения производителя, то есть Германии. При этом на Берлин давит не только Вашингтон, но и Варшава.

Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 19 января заявил, что передача Украине немецких танков Leopard 2 имеет решающее значение перед возможным наступлением России. Он сказал, что если согласие по этому вопросу с Германией не будет достигнуто в ближайшее время, Польша поступит «так, как считает нужным».

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Польша предложила Украине 14 танков Leopard 2, находящихся на вооружении польской армии.

При этом Моравецкий также выразил обеспокоенность назначением на пост министра обороны Германии Бориса Писториуса. По словам премьера Польши, новый глава бундесвера – близкий соратник бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера, человека, «который разговаривает с Путиным как ни в чем не бывало».

Стоит отметить, что Германия ещё в начале января подтвердила передачу Киеву бронетранспортеров Marder и ЗРК Patriot, а 17 января о передаче комплексов Patriot заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Кроме того, 19 января Швеция утвердила решение передать Киеву артиллерийские установки Archer, дополнительные гранатометы NLAW и 50 тяжелых БМП CV-90, которые фактически являются лёгкими танками. Об этом сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 20 января в Германии состоится очередная встреча в «формате Рамштайн», на которой министры обороны около 50 стран снова будут обсуждать оказание военной помощи Украине.