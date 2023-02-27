Бундесвер анонсирует еще десятилетие войны

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Глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер ожидает, что конфликт с Россией может затянуться для НАТО и Германии ещё на десятилетие. Такую позицию он озвучил в интервью газете Bild am Sonntag в воскресенье, 26 февраля.

При этом в сентябре 2022 года Вюстнер выступал против поставок Киеву оружия из арсеналов Бундесвера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было бы наивно считать, что война закончится в этом году. Мы переживаем десятилетие войны в Европе» – заявил Андре Вюстнер.

Представитель Бундесвера убежден, что президент РФ Владимир Путин не отступит от своих военных целей.

«Он будет продолжать попытки дестабилизировать Европу. На внутриполитическом направлении он готовит российское население к долгосрочному системному конфликту с Западом», – констатировал Вюстнер.

Глава Союза военнослужащих Бундесвера уверен, что НАТО и Германия должны стратегически настроиться на десятилетия угроз. В этой связи он указал на необходимость более быстрого перевооружения Бундесвера. При этом ранее, в сентябре 2022 года, Андре Вюстнер выступал против поставок Киеву вооружений из армейских арсеналов Германии.

«Мы прекрасно понимаем желание Украины получить тяжелое вооружение. Мы вполне можем представить себе поставки БМП из запасов оборонной промышленности. Но что с точки зрения Союза военнослужащих уже неприемлемо, то это передача оружия и боеприпасов из арсеналов Бундесвера. Каждая новая поставка ослабляет Бундесвер», – говорил он тогда.

По словам Вюстнера, в Бундесвере многие опасаются, что такая политика дальнейшей «каннибализации» войск ФРГ будет иметь негативные последствия. При этом он напомнил о «плачевном состоянии боевой техники» и обязательствах Германии перед НАТО.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 25 февраля в Берлине и других городах Германии прошли массовые демонстрации против поставок оружия Киеву и переговоры с Россией.