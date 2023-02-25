В Германии прошли массовые демонстрации за переговоры с Россией

Более 10 тысяч человек собрались 25 февраля в центре Берлина на демонстрацию за мир на Украине, против поставок оружия Киеву и переговоры с Россией. Аналогичные демонстрации прошли также в Кёльне, Бонне и других городах Германии.

Инициаторами акций стали левый политик Сара Вагенкнехт и журналистка Алиса Шварцер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее Вагенкнехт и Шварцер опубликовали петицию с «Манифестом за мир», которая набрала уже около 640 тысяч подписей и одновременно вызвала шквал критики среди значительной части политиков Германии – как входящих в правящую коалицию, так и представителей главной оппозиционной партии, ХДС/ХСС. «Левая партия», лидером которой ранее была Вагенкнехт, от её деятельности дистанцировалась.

Перед началом демонстрации в Берлине полиция установила барьеры и объявила об ограничениях. «В частности, запрещено ношение военной формы, знаков различия, георгиевских ленточек, букв Z и V и другой символики, прославляющей войну», — говорится в сообщении полиции. Организаторы демонстрации заранее попросили не приносить партийные и национальные флаги. Безопасность участников акции обеспечивали более 1400 полицейских, по маршруту следования марша было несколько малочисленных пикетов с лозунгами продолжить поставки оружия Киеву и добиться поражения России.

Демонстрации прошли под лозунгом «Восстание во имя мира», их участники несли транспаранты с надписями «Мир!», «Дипломатия вместо поставок оружия» и «Переговоры с Россией». По данным организаторов, только в Берлине в акции приняли участие более 50 тысяч человек. Один из участников акции в Берлине нёс плакат, где канцлера Германии Олафа Шольца и министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок сравнивали с Гитлером и Наполеоном.

В своем выступлении Сара Вагенкнехт вновь призвала к прекращению поставок оружия на Украину, и призвала к мирным переговорам. Речь идет о «прекращении ужасных страданий и смерти на Украине», сказала она. В то же время речь идет о предложении вести переговоры с Россией – «вместо поставок боеприпасов и бесконечной войны на истощение с новым оружием». В свою очередь, Алиса Шварцер назвала мероприятие «началом нового движения граждан», и отметила, что было «нелепо» убеждать Украину, что та может выиграть войну против России.

Днём ранее обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Джуэр обратил внимание на тот факт, что немцев, требующих отказа от поставок оружия Украине, становится всё больше. Кроме того, по словам главного редактора телеканала WDR TV, специализирующегося на социологических опросах, число граждан, которые называют ошибкой отправку танков Украине, стало значительно больше, чем ранее.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Берлине прошёл «тракторный марш» недовольных фермеров.