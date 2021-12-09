Бунт на корабле: Первомайск отказался переименовываться на украинский манер

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Новости Украины

Топоним «Первомайск» не попадает под инициативы Киева по «декоммунизации» и «дерусификации», поскольку 1 мая не коммунистический праздник, а слово «май» в русском языке – заимствованное.

Об этом говорится в письме депутатов горсовета Первомайска так называемому языковому омбудсмену Тарасу Креминю, которое опубликовали местные СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в письме за подписью секретаря горсовета Михаила Медведчука указано, что депутаты изучили вопрос переименования Первомайска и пришли к мнению, что такой шаг является излишним. В горсовете считают, что украинские словари никаким образом не опровергают существование и употребление в украинском языке слов «первый» и «май».

Также депутаты привели в пример украинского писателя Николая Винграновского, который свободно использовал слово «май» в своём творчестве.

«Даже наш земляк, гениальный украинский поэт Николай Винграновский красиво употреблял слово «май» и не стремился откреститься от особенностей южноукраинской речи. Основу «перв» мы видим в словах «первичный», «первоначальный», «первоцвет» (сочинение «Первінка» Николая Винграновского), – сказано в письме.

Более того, по мнению депутатов, «имя существительное «май» в европейских городах – это название места, поэтому русское «май» является заимствованным из этих языков».

«Кроме этого, «май» в толковых словарях имеет право на употребление в значении названия месяца. Касаемо «коммунистичности», то Международный день солидарности трудящихся – это не коммунистическое название. Празднику положили начало 1 мая 1886 года американские работники Чикаго. На сегодняшний день оно отмечается в 142 странах мира», – напомнили первомайские депутаты.

Напомним, ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил о том, что переименование Арбузинки, Северодонецка, Южноукраинска, Надеждовки, Луча, Первомайска и многих других населённых пунктов объединит украинское общество, обеспечит государственное единство, независимость и территориальную целостность Украины.