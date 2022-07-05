Бунт в Каракалпакии стал серьезным ударом для Мирзиёева и его этнократии

События в Каракалпакии – тревожный звонок для Узбекистана, где процессы социальной и культурной деградации, связанные напрямую с тотальной декоммунизацией и дерусификацией, могут привести к межнациональным конфликтам и к торжеству религиозного мракобесия.

В Каракалпакии, республике в составе Узбекистана, 1 и 2 июля развернулись массовые выступления местных жителей против поправок в Конституцию, которые лишали их автономию многих прав и полномочий, приравнивая к обычной области. Но очевидно, что данные поправки были лишь поводом или спусковым крючком для выражения общего недовольства, накопившегося внутри общества, а также проявлением ошибочной великодержавной националистической политики Ташкента.

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Территория республики, которая составляет 40% от территории всего Узбекистана, была относительно самостоятельной и имела свою давнюю историю. Так, после своего образования в 1924 году Кара-Калпакская автономная область входила сначала в Хорезмскую ССР, а позже в Киргизскую АССР (нынешний Казахстан). В 1936-м году её как Кара-Калпакскую АССР включили в состав уже Узбекской ССР.

Республика имела широкую автономию, а в конце существования СССР в декабре 1990 года на сессии Верховного совета Каракалпакской АССР была подписана даже Декларация о государственном суверенитете. Уже в 1993 году был подписан межгосударственный договор сроком на 20 лет о вхождении Республики Каракалпакстан в состав Узбекистана.

И в нем также был прописан механизм возможного выхода республики из Узбекистана посредством референдума. Затем это положение было закреплено в Конституции в 74-й статье, где сказано, что «Республика Каракалпакстан обладает полным правом выхода из состава Республики Узбекистан на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана».

Эту статью, как и целый ряд других, и предложил президент РУ Шавкат Мирзиёев отредактировать таким образом, что Каракалпакия лишалась бы такого права на выход, как и многих других атрибутов формального суверенитета. Главной задачей предстоящего референдума было обнулить президентский срок действующего главы Узбекистана, но попутно решалась и другая задача – отобрать у национального меньшинства её культурную и политическую автономию.

Не исключено, что причиной поспешной ликвидации автономии могли стать и аппетиты правящей элиты, положившей глаз на богатые полезные ископаемые Каракалпакии, так как, несмотря на небольшое население в два миллиона человек, в республике разведаны огромные месторождения золота, газа, железа, фосфоритов, бентонитовых и каолиновых глин, поваренной и глауберовых солей, гранита и мрамора.

Ранее, еще в прошлом году из автономной республики уже поступали жалобы, что документация и обучение переходят сугубо на узбекский язык, и уже в качестве реакции проходили отдельные акции протеста, но на них не обращали внимания и просто подавляли. Примечательно, но они совпали с внесением поправок в закон «о вывесках», когда по всему Узбекистану убрали все надписи на русском языке, а статусные штатные узбекские русофобы в парламенте призывали максимально выдавить язык Пушкина из страны.

Русофобская кампания прошлого года в Узбекистане

Так, политик Алишер Кадыров, лидер главной партии русофобов в парламенте – Демократической партии «Миллий тикланиш» с говорящим названием в переводе «Этническое возрождение», входящей в правящую коалицию, заявлял неоднократно, что «обучение граждан республики русскому языку якобы способствует их превращению в мигрантов, презирающих свои традиции».

Алишер Кадыров, профессиональный русофоб и лидер парламентской партии

В этот момент, а именно летом прошлого года, президент Шавкат Мирзиёев снова вернулся к теме окончательного закрепления латиницы в угоду «тюркской интеграции» с Анкарой, хотя ранее обсуждался вопрос возвращения к кириллице. И тогда был взят курс на тотальную и окончательную декоммунизацию и дерусификацию, когда были реабилитированы 115 басмачей, которые были объявлены национальными героями.

То есть, в Ташкенте произошло закрепление собственной государственной националистической идеологии, основанной на антикоммунизме, русофобии и великодержавном узбекском шовинизме. По сути, сейчас Шавкат Мирзиёев приступил к завершению, начатого еще Исламом Каримовым процесса создания режима, направленного на установление гегемонии узбекского этнического большинства (29 миллионов человек) как внутри республики, так и во всей Центральной Азии.

И подобный взрыв в Каракалпакии, который произошёл 1-2 июля, был просто неизбежен, как ответ на попытки насильственной ассимиляции национальных меньшинств и создания жёсткого унитарного государства. Всё началось с того, что в пятницу 1 июля местный юрист и журналист Даулетмурат Тажимуратов в Нукусе, столице республики, призвал к акциям протеста против предложенных поправок в Конституцию Узбекистана. Затем он был арестован сотрудниками службы безопасности, а в его доме у него был проведен обыск, что и стало последней каплей, переполнившей чашу терпения.

Журналист Даулетмурат Тажимуратов

Сразу же днём начались массовые митинги в столице и в других городах страны, в которых в основном приняла участие молодёжь, которая требовала освобождения Даулетмурата Тажимуратова. Его поспешное освобождение властями ситуацию не изменило, так как протестующие уже помимо отмены конституционных поправок, начали говорить об отсутствии работы, нехватке воды и дороговизне.

То есть, как видим, основа недовольства была социальной, связанная также с сокращением посевных площадей из-за засухи и нехватки пресной воды, резким ростом численности населения, которое не обеспечено работой. Поэтому данный паровой котёл просто долго уже кипел, и вместо того, чтобы выпустить пар, гайки еще сильнее закрутили, но в итоге сорвало резьбу.

Как и в случае с другими протестами, большую роль в координации действий сыграли социальные сети, а именно телеграмм-каналы, на которые сразу подписывались сотни тысяч человек. Но, несмотря на это, пока не видно каких-то реальных политических сил или группировок, которые могли бы возглавить или управлять действиями масс. Внутри Каракалпакии не было никогда оппозиционных движений и организаций, а единственные протесты касались ущемления языка, который пока функционирует на кириллице, и местной культуры.

В результате протестов десятки тысяч горожан, а также жителей соседних поселков и районов собрались вечером 1 июля на центральной площади возле здания парламента с требованием недопущения принятия конституционных поправок и сохранения суверенных прав республики. Никаких лозунгов с требованием отделения или ниспровержения властей не выставлялось, как и не было никакой русофобской повестки во время данных выступлений.

Конечно, звучали обвинения в адрес Ташкента из-за его шовинистической политики, но, в то же время, межнациональной розни, столкновений или погромов между каракалпаками и узбеками, которые также населяют республику, не было. Это показывает, что данные выступления не являются межэтническим конфликтом.

Примечательно, что ночью 1 июля в Нукус вылетел президент Шавкат Мирзиёев, который встретился с местными депутатами и активом в здании местного парламента Жокаргы Кенеса. Он распекал чиновников за то, что они не отреагировали вовремя на события и не проинформировали центральные власти в Ташкенте. В сети появилось видео, где Мирзиёев в сердцах спрашивает присутствующих: «Почему вы не позвонили и не сказали, что люди недовольны?».

Мирзиёев на заседании парламента Каракалпакии ночью 1 июля

В итоге он предложил депутатам республиканского и узбекистанского парламентов отказаться от рассмотрения поправок, лишающих Каракалпакию ряда прав. Правда, он тут же ввел в республике режим чрезвычайного положения со 2 июля по 3 августа и установил комендантский час. В ночь с 1 на 2 июля также был повторно арестован и журналист Даулетмурат Тажимуратов, которого в итоге вывезли на территорию Узбекистана.

Именно с этого момента МВД РУ занялось разгоном демонстрантов, которые и 2 июля до позднего вечера не расходились. Против протестующих был использован слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты, водомёты и другая спецтехника. В итоге столица Каркалпакии – Нукус был оцеплен, в результате чего скопилось более 20-ти тысяч автомашин. Многие приехавшие из сёл также не смогли уехать обратно и подверглись массовым задержаниям.

Не обошлось в итоге и без жертв. Так, по сообщению Генеральной прокуратуры, как минимум 18 человек погибли в результате столкновений с подразделениями полиции. Пока сведений о погибших силовиках нет, и все жертвы имеются только со стороны протестующих. Ситуацию осложняет и нехватка информации, так как интернет и социальные сети в республике отключены.

По сообщению из разных источников, президент Шавкат Мирзиёев летал из Ташкента в Нукус еще и 2 июля вечером, так как протесты в столице Каракалпакии не утихали и даже перекинулись на районные центры. Это показывает большую нервозность верховной власти, так как данные события могли реально сорвать предполагаемый предстоящий референдум, намеченный президентом РУ для увеличения президентского срока с 5 до 7 лет и обнуления предыдущих.

В любом случае – это неприятный сюрприз, который может стать большим пятном и отразиться на дальнейшем правлении Шавката Мирзиёева, как в своё время кровавые андижанские события 2005 года повлияли на имидж Ислама Каримова. Но в отличие от последнего, нынешний президент вынужден был пойти на уступки и отказаться от поправок, что может многими внутри правящей элиты расцениваться как проявление слабости.

Тем не менее, данные волнения являются важным сигналом, показывающим, что новые поколения, не имеющие работы и перспектив, являются гремучей смесью в Узбекистане и способны стать социальной базой для различных деструктивных движений и новых восстаний. Жесткий разгон протестующих с большим количеством жертв может также заложить основу и для межнациональных конфликтов, когда каракалпаки сыграют роль курдов по примеру Турции, но уже в создаваемой централизованной державе узбеков.

Существует и еще одна серьезная угроза – рост политического влияния ислама, который также стал следствием сознательного внедрения панисламизма в официальную идеологию и даже в среднее школьное образование. Молодежь, ставшая религиозной, способна быстро впитать уже радикальные идеи и превратиться в движущую силу исламской революции в будущем. Не случайно ведь – тот же журналист Даулетмурат Тажимуратов, оказавшийся вождём протестующих, призвал к митингам как раз в мечети после пятничной молитвы.

И это уже капкан той многолетней многовекторной политики, в которую угодил сам Ташкент. Ведь он проводил её в угоду Вашингтону и Лондону, которые аплодировали, когда президент РУ снял в прошлом году все ограничения на деятельность мусульманских общественных организаций, мечетей, реабилитировал духовных лидеров басмаческого движения, стал публиковать литературу, в том числе и для школьников, где русские и коммунисты представлены неверными, пришедшими якобы поработить узбеков в интересах кровожадной империи.

То есть попытки современных олигархических группировок в руководстве Узбекистана сыграть на процессах социокультурной деградации и регресса в обществе, когда возрождаются многие феодальные традиции и уклады, и желание навязать новую аристократию в своём лице с усилением роли духовенства – в итоге оборачиваются сейчас против них самих.

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В свою очередь, неолиберальная экономическая политика правительства в интересах западных инвесторов, сокращение рабочих мест, приватизация государственных предприятий и разрушение системы образования и здравоохранения усиливает еще больше социальную пропасть между миллионами бедных и нищих и правящей верхушки. Поэтому нельзя исключать и чисто социальных бунтов уже в самом Узбекистане, так же, как и Каракалпакия, страдающего от нехватки посевных площадей, от отсутствия воды и демографического взрыва.

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Критической ошибкой с далеко идущими последствиями для государства и лично для Мирзиёева является отказ от дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС, так как республика согласилась стать лишь наблюдателем в Союзе, а также от восстановления членства в составе ОДКБ. Это уже может обернуться настоящей катастрофой. Если порядок в Казахстане в январе удалось сохранить только благодаря силам ОДКБ, то не факт, что такие силы вовремя придут на помощь Ташкенту, который чурается объединения, старается усидеть на нескольких стульях и выдавливает русский язык.