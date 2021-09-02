Узбекистан перенимает опыт «украинизации» для оправдания басмачей и дерусификации

02.09.2021 11:16 (Мск), Москва, Айнур Курманов

Новости Украины

Вслед за русофобией все республики Центральной Азии накрывает волна реабилитации пособников нацистов и врагов советской власти. Не стал исключением и Узбекистан, где на самом верху санкционирован данный процесс, а 115 басмачей были объявлены национальными героями.

Во многом Ташкент копирует соседний Казахстан, усердно перенимая опыт «украинизации» через тотальную реабилитацию тех, кого еще 10 лет было невозможно оправдать, поскольку они действительно были убийцами, террористами и пособниками вражеских государств. Ведь в отношении всех незаконно осужденных были уже давно отменены решения судов еще в период хрущёвской оттепели, а также в конце 80-х и потом уже в 90-е годы.

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Остались с ярлыком врагов как раз те самые участники Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, а также главари басмаческих банд и участники расправ над мирным населением во время антисоветских восстаний 20-х и 30-х годов. Именно сейчас их возводят в ранг героев и борцов за национальную независимость от оков «колониального гнёта» со стороны СССР.

Поэтому еще 8 октября 2020 года президент Республики Узбекистан, следуя примеру своего казахстанского коллеги, сформировавшего государственную комиссию по оправданию убийц и карателей, подписал распоряжение «О дополнительных мерах по более глубокому изучению наследия и увековечению памяти жертв репрессий». А уже 31 августа этого года Шавкат Мирзиёев принял участие в поминальных мероприятиях, посвящённых Дню памяти жертв репрессий.

В рамках данного мероприятия он посетил аллею «Шахидлар хотираси», где собрались представители духовенства и высшей элиты с целью почтить память якобы невинно убиенных 100 тысяч узбеков, якобы отдавших жизни «за свободу и независимость». В отношении этих «шахидов» были прочитаны суры из Корана и дуа в память об ушедших. Подан поминальный плов.

Помимо прочего Шавкат Мирзиёев побывал и в реконструированном музее памяти жертв репрессий, расположенного там же в аллее. Во время его посещения президент сделал следующее знаковое заявление о тех, кто с оружием в руках воевал с советской властью:

«Они были лучшими представителями нашего народа. Тоталитарному режиму не нужны были умные люди, которые открыли бы глаза нации, укрепили бы ее самосознание. Они провинились лишь в том, что были великими».

Эти «умные и великие люди» не только сопротивлялись установлению колхозов и совхозов, созданию современных городов, освобождению женщин и всего общества от средневековых порядков и невольничьих рынков, но и убивали тысячами тех, кто сотрудничал с новой властью. В частности, таким вот новым «героем» по случаю 30-летия независимости был объявлен Курбаши Ибрагим-бек, вожак басмаческого движения.

Курбаши Ибрагим-бек.

Он был арестован в результате операции ОГПУ и приговорен советским судом к расстрелу в 1931 году за организацию целого ряда набегов вооруженных бандитских отрядов на кишлаки и даже районные центры. В итоге погибли сотни активистов и простых дехкан. То есть терроризировавший мирное население становится символом современного узбекского национального государства.

Да и остальные 114 реабилитированных являются участниками басмаческого движения, боровшихся с оружием в руках с Бухарской народной советской республикой, а позднее и советской властью в Средней Азии, сотрудничавших с турками и британцами. Все они были пойманы и расстреляны после ликвидации чекистами Энвер-паши и лидеров басмаческого движения под кураторством Агабекова.

А чтобы закрепить процесс увековечивания этих убийц и бандитов в рамках распоряжения президента предполагается провести исследования их жизни и деятельности в разных регионах страны. В связи с этим уже готовится к изданию многотомная книга «Жертвы репрессий». Напомним, что точно такие же «Книги памяти» были изданы в соседней Киргизии и Казахстане при финансовой поддержке и прямом участии фонда Сороса.

В Ташкенте пошли еще дальше по словам президента собираются печатать массовым тиражом специальных небольших книжек и брошюр уже для учеников средних школ. Естественно, что в них представители советской власти и чекисты будут представлены «неверными» русскими врагами, а басмачи защитниками узбеков.

Для ускорения этого процесса Шавкат Мирзиёев дал указание закрепить за Республикой Каракалпакстан и всеми областями научных сотрудников Института истории (аналог Украинского института нацпамяти), восстановить имена джадидов, жертв репрессий в каждом регионе страны. То есть, как и Незалежная, Узбекистан следует по пути построения моноэтнического государства с возвеличиванием в своей идеологии всех, кто воевал против СССР.

Более того, происходит подмена понятий, когда феодалы, муллы и наймиты Великобритании и Турции, желавшие вернуть весь регион в средневековье, становятся вдруг светочем прогресса и преобразований.

«Наши предки-джадиды сделали все, чтобы освободить нашу страну, вывести ее из отсталости и развить все сферы. За это они заплатили собственной жизнью. Поэтому сегодня, в период независимости, мира и свободы, мы должны помнить и почитать их деяния», – сказал Шавкат Мирзиёев.

Подобное является типичным примером переписывания истории, переосмысления и полного отрицания совместного советского прошлого. Хотя сама узбекская нация, как и сама республика, вообще появились благодаря лишь политике советской власти в деле национального размежевания Средней Азии в 20-х и 30-х годах. Если бы этого не произошло, то нынешнего народа не было бы и в помине. И сейчас бы узбеки делились, как в старину, на хивинцев, бухарцев, кокандцев, а Шавкат Мирзиёев оставался бы безграмотным и забитым дехканином.

Басмачи.

Впрочем, процесс декоммунизации и дерусификации прошел в Узбекистане активно еще с начала 90-х еще при правлении бывшего первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Ислама Каримова, который снес все памятники советской эпохи – даже героям Великой Отечественной войны. Период советской власти был объявлен тогда временем угнетения и подавления народа, а узбекский национализм стал правящей идеологией. Нынешний президент лишь логически завершает данный процесс, проводя уже политику откровенной «украинизиации» страны.

Более того, нынешние узбекские власти идут по опасной дорожке заигрывания с исламом и вслед за Анкарой начинают проповедовать панисламизм. К чему это может привести, можно наблюдать сейчас в соседнем Афганистане и в странах Ближнего Востока.

«Мы создали Центр исламской цивилизации, Исламскую академию, международные исследовательские центры Имама Бухари и Имама Термези. Публикуются труды наших великих собирателей хадисов и богословов. Этим целям служит и Закон «О свободе совести и религиозных организациях» в новой редакции. Уверен, что имам-хатибы и религиозная общественность и впредь будут вносить свой вклад в повышение духовности, укрепление атмосферы согласия и взаимоуважения, правильное воспитание молодежи», – заявил 31 августа Шавкат Мирзиёев.

А это уже попытка сыграть на процессах культурно-образовательной деградации в обществе, где грамотность у молодежи постепенно заменяется исламским богословием. Правящая элита собирается таким образом в дальнейшем управлять темной массой, отравленной национализмом и религиозным мракобесием. Правда, получится ли – очень большой вопрос.

Ташкент видимо не хочет учиться на ошибках других и с удовольствием повторяет их, явно противореча добрососедскому духу российско-узбекских отношений. Всё это может привести к далеко идущим последствиям, в том числе, к негативным и для тех, кто собирается такими методами удержать свой трон.