Бунт в Харькове: Людей выгоняют из квартир – дома превращают в укрепрайон

Новости Украины

Под крики о «перемоге» в Лимане и скором взятии Крыма Харьков продолжают готовить к обороне. По направлению к Окружной по утрам тянется строительная техника, у блокпостов сооружают конструкции из тонкой металлической решетки, полиэтиленовой пленки и песка – харьковчане прозвали их «термобудками» за торчащие сверху дымоходы.

В городе постоянно слышны артиллерийские выстрелы – ВСУ тренируются бить на недальние расстояния, чтобы при подходе противника наносить удары по пригородам и окраинам.

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Северная Салтовка, не успевшая опомниться от роли укрепрайона, на которую «защитники» обрекли ее в марте-апреле, снова оказалась в зоне боевых действий. На этот раз горожане сражаются с представителями власти за право остаться в собственных квартирах. Люди пережили, никуда не выезжая, время самых тяжелых обстрелов, и теперь, когда фронт откатился на восток, рассчитывали зимовать в родных стенах. Но не тут-то было.

Не так давно мэр Харькова Игорь Терехов бодро рапортовал о начале восстановления Северной Салтовки. В домах появилось электричество, вода, где предусмотрено проектом, газ. И вдруг как гром среди ясного неба: от жильцов частично поврежденных зданий на улице Бучмы потребовали оставить свои квартиры и переселиться в общежития. Якобы временно, на период отопительного сезона. Предлог – нет возможности подать тепло в пострадавшие от обстрелов здания. Только какое, простите, тепло? Перспективы отопления мегаполиса будущей зимой в целом достаточно туманны. Терехов, по его словам, постоянно просит у международных фондов мобильные котельные и генераторы, но даже если их будет достаточно, это не дает ответа на главный вопрос: чем топить будем? Мусором и биомассой, как планирует глава Нафтогаза Юрий Витренко? Не этой зимой, как минимум…

Кстати, дома на улице Бучмы, которые хочет «освободить» мэрия, девятиэтажные. А это значит, в квартирах есть газ, и при отсутствии отопления выжить в них будет даже проще, чем в соседних высотках. Если, конечно, газа хватит хотя бы на готовку.

Отремонтировав по возможности коммуникации, мэрия внезапно сделала поворот на 180 градусов. Дошло до того, что на двери подъездов домов по улице Бучмы ЖЭКи начали наваривать петли и вешать пудовые замки.

И тут люди взбунтовались. При том, что все прекрасно понимают: открытое выступление против власти сегодня в Харькове чревато если не экстренной мобилизацией и отправкой на фронт, то арестом. В конце концов, бунтовщики могут просто исчезнуть, время-то военное…

И, тем не менее, отчаявшиеся горожане грозят бунтами, собираются срезать болгарками замки и не стесняются давать интервью представителям местной медиа-группы.

«Если я буду погибать, то буду погибать в своей квартире. Оставьте, пожалуйста, на эту зиму газ и свет. Пришли именно из ЖЭКа. Им дали указания, сказали, что дали сверху. Приварить, закрыть замки, выключить воду, газ, свет и все отключить полностью. Хотя люди в доме живут. Первый, второй, третий, четвертый подъезд, седьмой подъезд. Люди здесь живут и приезжают каждый божий день. Выселяют насильно. Повесили петли. Я лично во всем доме сделал магнитные замки. Вызывал людей. А они повесили петли. Я буду ср…ть дома, они повесят петли, и я даже не смогу выйти», – рассказывает Александр, житель Северной Салтовки.

Соседи-мужчины тоже настроены решительно. Люди не хотят переезжать в общежитие, бросив свое жилье на разграбление мародерам. К тому же, рассказывают салтовчане, им предложили далеко не лучшие условия: один санузел на 40 человек. Но бытовые трудности – не главное. Гораздо больше страшит расположение ВСУ по соседству. То есть власти насильно навязывают переселенцам роль «живого щита».

Яркий пример такого переселения можно наблюдать, в частности, на улице Отокара Яроша в Шевченковском районе города. По студенческим общежитиям, которые находятся на этой улице, как и по обычным жилым домам прилетало неоднократно. Настолько часто, что местные жители стараются, по возможности, выбирать другой путь к станции метро. Окна здесь забиты щитами из фанеры и ДСП, повсюду валяются обломки торговых павильонов и рекламных конструкций. Неудивительно: тихий, близкий к центру район облюбовали «кракены». В результате российские ракеты поражали то батарею орудий на террасе университетского спортивного комплекса, то «располагу». Крайнее по времени попадание – отельно-развлекательный комплекс «Мисто», через дорогу от студенческого городка. Разумеется, из-за плотной застройки доставалось и соседним зданиям. И, тем не менее, в общежитиях живут переселенцы. Нечего сказать, власти позаботились о людях, вывезли в «безопасное» место.

Нетрудно догадаться, чем вызвана внезапная смена курса мэрии относительно Северной Салтовки. Многострадальному жилому массиву, судя по всему, отведена роль будущего укрепрайона в случае контрнаступления российской армии. Выселив людей, их квартиры превратят в наблюдательные пункты и огневые точки. Как это уже случалось именно здесь весной.