Бунт в провинциях против Зеленского будет нарастать к осени

06.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

По мере приближения местных выборов, назначенных на 25 октября, на Украине будет нарастать конфронтация между центральной властью в лице Владимира Зеленского и избираемыми руководителями городов в провинциях.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». Эксперт пояснил, что декларировавшаяся все годы после победы Евромайдана реформа «децентрализации» оказалась бутафорией – Киев, как и прежде, заинтересован в том, чтобы держать провинции в ежовых рукавицах. Однако на местах у элит – свой интерес.

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«История местного самоуправления в Украине – это уже почти тридцатилетняя история конфликта Центра и регионов, крупных агломераций.

Абсолютно естественный процесс формирования и спайки крупного бизнеса и политической элиты в каждом отдельном регионе и так называемая конфликтология, которая возникает с центром за распределение бюджетных средств, за распределение полномочий.

Регионы, конечно же, всегда заинтересованы в так называемом принципе субсидиарности, когда полномочия находятся ровно на том уровне, где они наиболее применимы и востребованы. Но и то, что мы наблюдаем из одной каденции в следующую каденцию местного самоуправления – это попытки центра ограничить полномочия местного самоуправления.

То, что декларировалось ещё в президентство Порошенко и, по большому счёту, не претерпело изменений за последний период, и называется «децентрализацией», – это сложно назвать реальной децентрализацией.

Если в финансовом смысле местные бюджеты, возможно, в крупных городах получили некие бонусы от этой реформы, то в плане полномочий и зависимости от президентской вертикали, от центра, эта «децентрализация» наоборот идёт к укрупнению узлов влияния и ужесточению этого самого влияния Центра на регионы», – заявил Павлив.

«Ничего удивительного, что в условиях, когда приближаются местные выборы, каждый мэр начинает демонстрировать где бутафорскую, а где реальную независимость или намёки на неё.

Соответственно, таким же актуальным и ожидаемым ответом является попытка Центра сформулировать такие правила игры, при которых регионы будут вынуждены «присягнуть» центральной власти. Это мы сейчас и наблюдаем, и ничего оригинального в этом процессе нет», – добавил Павлив.

Ранее политолог Руслан Бортник заявлял, что под местные выборы на Украине формируются три крупных проекта, ориентирующихся на известных мэров.

Это проект под киевского мэра Виталия Кличко, проект под мэра Черкасс, а также партия с участием градоначальников Одессы и Харькова.