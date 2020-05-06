Выборы 25 октября: Партия-пустышка Зеленского делает вид, что не боится разгрома

06.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Местные выборы на Украине состоятся 25-го октября, как это планировалось ранее. Об этом на брифинге под Верховной радой заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, выборы пройдут по действующему законодательству, потому что нового разработать за полгода парламентарии не успеют.

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«Мы хотим поставить точку раз и навсегда в вопросе, будут ли местные выборы. Местные выборы состоятся, согласно закону, Конституции, 25-го октября 2020-го года», – заявил Кониенко.

Он отверг «любые инсинуации об их переносе, отмене, невозможность проведения из-за нехватки денег».

Глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия заверил, что его партия не боится фиксируемого социологами падения рейтинга и не будет идти на хитрости.

«Говорили даже о досрочных, рейтинге, потому что он будет уменьшаться, потому мы хотим внеочередные – это все ложь», – сказал Арахамия.

«Абсолютная ложь, выборы будут, страна может начинать к ним готовиться. В принципе, страна уже начинает к ним готовиться», – добавил Корниенко.

Будущие местные выборы станут сюрпризом для нынешней власти, потому что покажут, насколько сильно разделена страна, и на местах уже давно все решают региональные элиты, заявил в эфире телеканала «Наш» политолог Руслан Бортник.

По его информации, на Украине к грядущим выборам уже формируются ряд политических партий, ориентированных на мэров городов:

«В Украине сейчас строятся три мэрские партии. Одна вокруг господина Кличко, другая вокруг господ Кернеса/Труханова и третья с участием мэра Черкасс.

Эти три мэрские партии, их построение говорит о том, что, на самом деле, наши региональные элиты не видят себя частью общеукраинских политических проектов, они пытаются отстраниться, быть подальше от всех общеукраинских политических партий, потому что они ничего им предложить не могут – ни в плане поддержки эффективной, ни в плане будущего в политическом цикле.

Эта регионализация ведет к тому, что на следующих местных выборах, скорее всего, будут побеждать или региональные проекты, или партия самовыдвиженцев, если такая будет», – прогнозирует Бортник.

Напомним, ранее политолог Павел Рудяков заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса на Украине, скорее всего, плохо отразится на популярности ныне действующего президента Владимира Зеленского.