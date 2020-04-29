Бунтующие в Киеве предприниматели ждут подкрепления и не собираются расходиться
Представители малого бизнеса, которые не могут работать из-за ограничений в связи с карантином, заявили, что начатая сегодня акция протеста под Домом правительства в Киеве будет бессрочной до выполнения требований.
Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» сообщил глава общественной организации «Люди» Иван Рудяк.
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По его словам, протестующие передали свое обращение в правительство.
«Наша обращение забрали. В 13 часов будет совещание Кабмина по вопросу изменения условий карантина. Мы ждем решения. Расходиться не собираемся. Такие же акции сейчас проходят в других регионах. И если власть не пойдет навстречу, все соберутся вместе, здесь в Киеве. Мы ждем.
Наши требования выполнить несложно. Мы не требуем прекратить карантин, мы требуем разрешить малому бизнесу работать с соблюдением всех норм карантина, с масками, перчатками и пр. Почему так работает крупный бизнес?», – сказал Рудяк.
Он говорит, что у акции нет одного организатора, к ней присоединились самые разные люди и организации.
«Такие же предприниматели, как я, поддержали акцию, мы всем очень благодарны», – подчеркнул общественник.
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