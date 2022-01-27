Буратино», «Солнцепек», «Панцирь»… Что могут получить ЛДНР от России?

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Новости Украины

Поставки российского оружия республикам Донбасса существенно изменят расстановку сил.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, отвечая на вопрос, что могут получить от России ЛДНР.

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«Начнем с малого. Скажем, со снайперских винтовок Драгунова (СВД) или Калашникова. Очень эффективно выковыривают пехоту противника из окопов автоматические гранатометы АГС-30 или ручные огнеметы РПО-А «Шмель»… Не обеднеем, если поделимся очень надежными противотанковыми комплексами «Корнет» или переносными зенитно-ракетными комплексами «Верба» (нельзя забывать, что в ВВС Украины на вооружении несколько десятков истребителей Су-27 и Миг-29)», – считает Баранец.

Он также добавляет, что могут серьезно усилить ПВО республик комплексы «Панцирь», «Тор-2М», «Бук» или даже С-300.

Против разрекламированных американских «Джавелинов», по словам автора, помогут российские системы «Афганит» и «Арена-М», которые автоматически отстреливают тепловые ловушки, которые уводят средство поражения в сторону от боевой машины.

«Грозную славу давно обрели наши реактивные системы «Торнадо» и тяжелые огнеметные системы «Буратино», «Солнцепек». На дальних подступах (за многие десятки километров) способны бить врага самоходные артустановки (САУ) «Коалиция-СВ». «Меню» современной российской боевой техники и оружия богато и разнообразно. А наш Генштаб прекрасно знает, чем можно оперативно усилить армии республик, бьющихся за выживание», – подчеркивает обозреватель.

Он не исключает, что придется помогать республикам не только железом, но и советниками и инструкторами.

«Думаю, что уже одна весть о том, что Россия решила помочь ДНР и ЛНР оружием, может стать серьезным «остужающим» фактором для горячих мозгов украинских вояк, которые приготовились к карательной операции в Донбассе. Да и наставники из США и Британии задумаются… Российское оружие в Донбассе изменит расстановку сил. «Шахтеры и пастухи» (как об этом иногда говорят в Киеве) черта с два станут «мальчиками для битья», – резюмирует Баранец.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в России предложили начать поставки оружия в ЛДНР.