Бурджанадзе объяснила, зачем Саакашвили нужна Украина

26.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина для беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является просто инструментом для возвращения власти в Грузии.

Об этом в интервью «Эхо Москвы» рассказала экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина ему нужна как плацдарм для возвращения Грузии, потому что это человек, который не мыслит себя без политики, который на самом деле реваншист по натуре. Это и привело его карьеру к гибели, потому что, находясь во власти в Грузии, он начал заниматься реваншем относительно всех, кем он был недоволен, пусть даже в школьные времена.

Поэтому для меня абсолютно понятно, что никаких идей, никакой проамериканской демократии – это всё для него средства для того, чтобы достичь своей цели. Ему нужно сейчас уничтожить Иванишвили, прийти во власть, и отомстить всем нам, кто приложил руку к его уходу», – отметила Бурджанадзе.

По ее мнению, Саакашвили долго ждал ошибки со стороны грузинской власти, в результате чего смог успешно спровоцировать беспорядки в Тбилиси.

«Саакашвили, при всей его эксцентричности и непредсказуемости, всё-таки политическое животное, которое действительно имеет политический нюх. Тем более это человек, который не стыдится и не брезгует какими-либо методами. Поэтому он ожидал ошибки со стороны властей [Грузии]. И, конечно же, это было действительно очень хорошо разыграно», – добавила грузинский политик.