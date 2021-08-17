Бутина: Учёба в странах Запада стала небезопасной для россиян

17.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Наряду с антироссийской истерией, усиливающейся в странах Запада, растут и риски для граждан РФ, обучающихся в западных вузах.

Об этом в ходе дискуссии на площадке «Территория смыслов» заявила российская правозащитница, в прошлом арестованная по политическим мотивам в США Мария Бутина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я поехала учиться в США, у меня это было третье образование, магистратура, первые два у меня в Алтайском государственном университете. У меня свободный английский язык, я в принципе подумывала продолжить образование где-то, но у меня не было конкретного ответа, где. Я подавала заявки во множество вузов, и, естественно, мне хотелось посмотреть, как учиться у них. Я не вижу ничего плохого в обучении за рубежом, хотя сейчас считаю, что это небезопасно, жизнь показывает, что сейчас множество людей попадают под уголовные преследования, а сейчас это стало происходить чаще. Сейчас лучше учиться дистанционно», – сказала Бутина, обращаясь к молодежной аудитории.

Напомним, Мария Бутина является жертвой политического произвола в США. В 2018 году в Вашингтоне её признали «иностранным агентом» и приговорили к 18 месяцам заключения. После отбытия части срока она вернулась в Россию и занялась политической деятельностью. Сейчас она член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации.

Также напомним, ранее в Москве заявили, что в мире на смену русофобии приходит целенаправленное и масштабное преследование граждан РФ за рубежом.