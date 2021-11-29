Бутусов обстрелял Донбасс. Зеленский запустил «чёрного лебедя»

Новости Украины

Новый скандал на Украине – один из главных подстрекателей кровопролития на Донбассе – редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов стал фигурантом уголовного производства по статье «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны». Но внезапное прозрение правоохранителей объясняется отнюдь не обещанной когда-то Владимиром Зеленским борьбой за мир. Увы, это – банальная месть президента за поведение Бутусова на пресс-конференции двумя днями ранее. Тогда он устроил перепалку с главой государства, обвиняя его в госизмене со «сливом» дела по захвату бойцов российской ЧВК.

И уже через день Бутусов поплатился, а подвело его собственное хвастовство. В субботу, когда на Украине отмечался день памяти жертв т.н. «голодомора», пропагандист выложил в соцсети видео, где он стреляет из гаубицы. «За каждую жертву советских репрессий, по российским оккупантам, огонь!» – крикнул он перед выстрелом. «Я, вероятно, могу быть причастным к гибели некоторых людей на Донбассе – но исключительно к гибели российских оккупантов», – заверил Бутусов.

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Конечно, опубликованные Бутусовым кадры вызвали возмущение у трезвомыслящих людей.

«Вот так, каждое безумное существо может приехать и открыть стрельбу из тяжёлой артиллерии! Не важно чем и не важно куда это существо с фамилией Бутусов палило, важно, что это можно сделать, и что обязательство Украины не стрелять и отвести вооружение не стоит и бумаги на которой написано!» – возмущается представитель ЛНР на переговорах Родион Мирошник.

А бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин напомнил, что в свое время в Киеве объявили военным преступником российского актера Пореченкова, который в каске с надписью «Пресса» открыл огонь из пулемета в сторону украинских позиций в ДНР.

И вот, несмотря на выходной день, Государственное бюро расследований сообщило, что возбуждено уголовное производство по двум статьям. Это уже упомянутая выше «подготовка и развязывание агрессивной войны», а также «нарушение правил обращения с оружием» – предстоит выяснить, кто и при каких обстоятельствах допустил гражданское лицо к оружию.

Почуяв, что «запахло жареным», Бутусов выступил с заверениями, будто бы видео было постановочным. «Видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины… Снято в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами», – оправдывался пропагандист.

Взлёт карьеры Бутусова приходится на 2014 год, когда после государственного переворота владелец редактируемого им сайта «Цензор.нет» Александр Турчинов стал и.о. президента Украины. Издание сыграло одну из ключевых ролей в подстрекательстве кровавого конфликта на Донбассе, позже публиковало многочисленные «сливы» украинских спецслужб, а в настоящий момент используется как один из главных медиа-рупоров группы Петра Порошенко, в том числе, в истории с обвинением Зеленского в провале операции по «вагнеровцам». Теоретически, помимо всего прочего, дело Бутусова может «зацепить» и военных из окружения Порошенко-Турчинова. Известно, что при Зеленском уже были возбуждены дела о коррупции против бывших высокопоставленных чиновников Минобороны, которых обвиняли в махинациях с заказами при строительстве бронекатеров на верфи, принадлежащей Порошенко. Защита тут же обставила дело как «расправу над боевыми генералами со стороны Зеленского, выполняющего заказ Кремля». Вне всякого сомнения, такая же линия будет избрана «порохоботами» и для выгораживания Бутусова.

Группа поддержки пропагандиста уже начала работу. Экс-глава МВД Арсен Аваков и куратор нацистского батальона «Азов» объявил, что возможное привлечение к ответственности главреда «Цензора» – «ещё один публичный акт избирательного правосудия против инакомыслящего гражданина, критикующего власть».

К защите Бутусова подключился и Александр Нойнец, ранее признававшийся, что по заданию СБУ вел проект «Русские против Новороссии». И на этот раз Нойнец делает новое громкое признание: оказывается, допуск гражданских к оружию на украинских позициях – массовое явление. Якобы, так в зоне карательной операции благодарят «волонтёров».

«Я водил БТР, БМП, военный хаммер, и стрелял из всей стрелковой херни, а также из АГС, и не удивлюсь, если нанёс этим материальный ущерб не меньший, чем причинил пользу волонтёрством… Это я ещё в 15-м волонтёром был. В 14-м я слыхал истории про то, как непуганные военные, впервые в жизни увидев волонтёра, хотели в качестве алаверды ему станковый пулемёт от танка подарить», – сообщает ценные сведения Нойнец.

Он гневается, что уголовное производство с фигурантом Бутусовым наносит удар по боевому духу украинских карателей.

«Вы ж там ноете, что Путин нападёт, ублюдки. Что нельзя обороноспособность страны ослаблять в такой нелёгкий для родины час? И в то же самое время вы привлекаете военных за развязывание агрессивной войны? И подаёте всем военным и всем волонтёрам сигнал, что, пацаны, если у вас есть политическая позиция и вы окажетесь рядом с солдатиками, то это очень опасно для солдатиков, потому что вы их посадите?» – пишет Нойнец в соцсети.

Политолог-майданщик Юрий Романенко считает, что дело популярного среди «свидомой» публики и части силовиков Бутусова наверняка будет раскручиваться для организации уличных акций в Киеве, а Зеленский, как и в случае с судом над нацистом Сергеем Стерненко, в этой истории будет вынужден сдать назад, покажет свою слабость и, в итоге, проиграет.

«Паноптикум политических пенсионеров у Шустера не очень бодрит Зеленского, потому нужна молодая кровь с народными гуляниями в центре Киева. Тут Зеленский попал в яблочко и своими руками запустил «черного лебедя». Впрочем, никто из нас уже не сомневается, что Владимир Александрович хочет закончить быстрее Януковича. И, судя по тенденциям, таки добьется этого», – считает Романенко.