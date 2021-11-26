Переходя на русский язык, Зеленский и Бутусов публично поругались из-за «вагнеровцев»

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Президент Украины Владимир Зеленский виноват в срыве ряда спецопераций украинских спецслужб, в том числе операции по захвату «вагнеровцев», а также назначает на государственные должности «агентов Кремля»

Об этом в ходе пресс-конференции Зеленского заявил галвред портала «Цензор», пропагандист карательной операции против ЛДНР Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом ссоры послужило обвинение со стороны украинского президента в адрес Бутусова, что именно его СМИ слило информацию по «вагнеровцам», с чего и разразился весь скандал.

Зеленский рассказал, что к нему пришёл бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба и рассказал весь план спецоперации. Президент раскритиковал разведчика якобы за то, что тот не думает о безопасности людей, которые могли бы оказаться в самолёте турецких авиалиний вместе с «вагнеровцами».

«Когда он вышел, я сказал, что он после США (Бурба предлагал похитить вакцину на Западе – ред.) хочет не то что меня поссорить, а втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом, он бы никогда нам этого не простил. Я с ним обговариваю такие вещи за закрытыми дверьми, такие вещи, как он нам помогает, я бы никогда не въехал в эту стену. Поэтому я говорил, что мы не проводили эту операцию, нас втянули, так и было. И когда он понял (Бурба – ред.), что его идеи были «хлопнуты» и «расколоты» Россией, он решил слить эту информацию, и мы с вами прекрасно понимаем, через кого», – заключил Зеленский, имея в виду Бутусова.

В ответ пропагандист назвал ситуацию с «вагнеровцами» провалом, который носит системный характер.

«Никаких расследований или выводов нет. После этих провалов было уволено пять руководителей ГУР, семь работников ГУР задержано. Среди них – и люди, которые вывезли на Украину Цемаха, уничтожали Захарченко, «Моторолу» и «Гиви». И у меня вопрос – не стыдно ли вам, верховному главнокомандующему, что вы в прямом эфире используете свой статус, чтобы опозорить военнослужащих, чтобы сказать что-то людям, которые не могут вам ответить. И вместо этого покрываете людей, которые не воевали, покрываете свою ответственность. И про Руслана Демченко – открытого предателя, который работает с Россией, и которого вы назначили на должность во время войны», – сказал Бутусов.

Зеленский тут же перебил Бутусова, и начал длинный спич, суть которого сводится к тезису «царь хороший, бояре плохие». При этом он добавил, что на предыдущем руководстве Украины вины ещё больше.

«Напомню, что Руслан Демченко работал в администрации Порошенко. Бурбу – в разведку, а Демченко – в администрацию. И именно с ним он (Порошенко – прим.) проводил различные беседы в Нормандских встречах и Минские соглашения», – сказал Зеленский, добавив, что именно те люди заключали Харьковские соглашения.

«И вы работаете с паном Турчиновым. Напомню, он – один из людей, которые потеряли Крым. А пан Порошенко – один из людей, которые потеряли Донбасс», – добавил президент.

Также глава Украины обвинил лично Юрия Бутусова в «сливе» секретной информации.

«Вы мне говорите об ответственности за жизни и смерти людей. За последнюю неделю ежедневно 2-3 международных разговора я провожу через вас. Рассказать, почему? Вы – первый человек, который показал информацию об ответе нашего украинского дрона по незаконным формированиям во временно оккупированном Донбассе… После этого сколько было, на вашей совести, на нас атак и бомб, сброшенных дронами», – сказал Зеленский.

И, сорвавшись на русский язык, заявил, что Юрий Бутусов испытывает к нему личную обиду – за то, что журналисту не дали хорошую должность.

После спича президента, Юрий Бутусов назвал все слова Владимира Зеленского ложью.

«Вы ничего не знаете, и распространяете о срыве спецоперации очень много лжи. Так вот, хочу вам сказать – всё, что вы рассказали – ложь. Вы говорите это, чтобы не отвечать за себя, за Ермака, за Демченко, когда вы нарушили закон о люстрации и назначили российского агента. Ваша тактика такая – оболгать людей, которые о вас что-то пишут, выдумать кучу баек. И поскольку вы пользуетесь таким коротким форматом, просто устроить новую шутку «Квартала 95».

Так вот, ваша ложь всем уже очень хорошо видна. Я очень хочу, чтобы все эти фантазии, которые вы здесь распространяете на всю страну, вы рассказали на допросе следователю. Стыдно. Вам о вашем стыде и ответственности нечего сказать», – резюмировал журналист.